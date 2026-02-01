ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کنگن: نہر میں گرے بھائی کو بچانے کیلئے پانی میں کود گیا نوجوان، ایک کو بچا لیا گیا، دوسرا لاپتہ
ایک نوجوان دل کا دورہ پڑنے کے بعد بے ہوش ہوکر نہر میں گرگیا جسے بچانے کیلئے اس کا بھائی بھی نہر میں کود گیا۔
Published : February 1, 2026 at 6:58 AM IST
گاندربل: (فردوس احمد) جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے تھیون کنگن علاقے میں سنیچر کے روز دو بھائی پاور کنال میں گر گئے۔ ان میں سے ایک کو بچا لیا گیا جب کہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق کنگن کے رہائشی شفیع ٹیڈوا کے دو بیٹے ممتاز احمد ٹیڈوا اور تنویر احمد ٹیڈوا نہر میں گر گئے۔ تنویر احمد ٹیڈوا اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش میں نہر میں کودا گیا لیکن تیز بہاؤ کی وجہ سے بہہ گیا۔
پولیس اور ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیموں کو واقعے کے فوراً بعد اطلاع دی گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کرنے کے لیے موقعے پر پہنچ گئے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران ممتاز احمد ٹیڈوا کو نہر سے نکال کر علاج کے لیے ٹراما ہسپتال کنگن منتقل کر دیا گیا۔
ٹراما ہسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ ممتاز احمد کو دل کا دورہ پڑا جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے اور نہر میں گر گئے۔ اس کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے، اور بعد میں انہیں مزید طبی انتظام کے لیے ایس کے آئی ایم ایس، سورا ریفر کر دیا گیا۔ دریں اثنا، تنویر احمد ٹیڈوا کو تلاش کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ ایس ڈی آر ایف اور پولیس ٹیمیں نہر کے کنارے پر مربوط کوششیں کر رہی ہیں۔
حکام نے بتایا کہ آپریشن کی نگرانی ایس ڈی پی او کنگن اور ایس ایچ او کنگن سمیت سینئر پولیس افسران کر رہے ہیں تاکہ تلاشی کے دوران موثر رابطہ کاری اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
