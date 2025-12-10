ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آل جموں و کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کا 15 دسمبر کو ریاست گیر چکہ جام کا اعلان
ایسوسی ایشن کے چیئرمین کرن وجیر نے الزام لگایا کہ حکومت یقین دہانیوں کے باوجود ان کے مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔
Published : December 10, 2025 at 7:02 AM IST
جموں: آل جموں و کشمیر ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن نے اپنی مطالبات کی عدم تکمیل کے خلاف 15 دسمبر کو پورے جموں و کشمیر میں چکہ جام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسوسی ایشن کی باڈی میٹنگ میں لیا گیا، جس کے بعد باضابطہ طور پر جموں اور سرینگر میں ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی اور احتجاج و ہڑتال کا اعلان کیا۔
جموں میں منعقدہ پریس کانفرنس میں ایسوسی ایشن کے چیئرمین کرن وجیر نے الزام لگایا کہ حکومت بار بار کی گئی یقین دہانیوں کے باوجود طویل عرصے سے زیرِ التوا ان کے مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسوسی ایشن کی جانب سے کئی مرتبہ حکومت کو میمورنڈم بھی پیش کیے گئے، مگر اب تک کسی بھی مطالبے پر ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی۔
کرن وجیر نے واضح الفاظ میں کہا کہ 15 دسمبر کو ٹرانسپورٹ آپریٹرز گاڑیاں سڑکوں پر نہیں چلائی جائیں گی اور پرامن احتجاج درج کرایا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے اس بار بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو ہڑتال کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
انہوں نے حکومت سے جلد از جلد مسائل کے حل کے لیے مثبت اقدامات اٹھانے کی اپیل کی تاکہ عوام کو مشکلات اور ٹرانسپورٹروں کو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
مزید پڑھیں:
جموں کشمیر ریزرویشن احتجاج کی ڈیڈ لائن برقرار، حکومت کی طرف سے ریزرویشن کوٹہ پر 'وضاحت کی کمی' بنی وجہ