ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی لیڈر اعجاز شاہ کے خلاف کیس درج
بی جے پی کسان مورچہ ضلع پلوامہ کانائب صدر اعجاز شاہ نےعام شہری سے بطور رشوت پولیس سے کام کروانے کےنام پر رقم وصول کیا
Published : August 19, 2026 at 1:07 PM IST
ترال (شبیر بٹ): جموں کشمیر پولیس نے جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں ایک بی جے پی لیڈر کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے،ذرائع کے مطابق کیس اعجاز احمد شاہ ساکن ترال پائیں نامی شخص کے خلاف درج کیا گیا ہے، جس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ بی جے پی لیڈر اعجاز شاہ نے نرگستان نامی ایک شہری سے پولیس کی مدد کے بارے میں رقومات وصول کیا تھا۔
جس کے بعد پولیس اسٹیشن ترال میں اس حوالے سے باضابطہ ایک کیس مختلف دفعات کے تحت درج کیا ہے، اعجاز شاہ کو بی جے پی نے کسان مورچہ ضلع پلوامہ کانائب صدر بنایا گیا ہے اور اسے قبل بھی متعدد ایف آر درج کیے گئے ہیں اور پولیس کے مطابق یہ دو ہزار سولہ میں متعدد پتھراؤ کے کیسوں میں بھی مطلوب ہے.
مزید پڑھیں: راہمو میں ڈے اینڈ نائٹ کبڈی لیگ کا انعقاد، ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے کیا افتتاح
پولیس کے مطابق یہ ایک بدنام زمانہ ہسٹری شیٹر رہا ہے، اس دوران عوامی حلقوں کا ماننا ہے کہ متعدد کیسز اس کے نام پر درج ہونے کے باوجود یہ پولیس کی گرفت سے بچ کیسے جاتا ہے اور کس طرح یہ بھاجپا کی ریلیوں میں نعرے بازی کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جس سے عوام کا پولیس اور عدلیہ پر بھروسہ کافور ہو جاتا ہے۔