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قاضی گنڈ کی اپر مارکیٹ' کے تاجروں نے اپنی دکانیں بند کر کے احتجاج کیا
بازار کے مختلف مقامات پر آمدورفت کے راستے اور گزرگاہیں بند کیے جانے کےباعث مقامی لوگوں اور سیاحوں کی بازارتک رسائی متاثر ہو رہی ہے
Published : September 10, 2026 at 3:37 PM IST
اننت ناگ( دین عمران) : قاضی گنڈ، جسے گیٹ وے آف کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، ہمیشہ سے امن، بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال رہا ہے۔ نوے کی دہائی کے مشکل ترین دور اور عسکریت پسندی کے عروج کے زمانے میں بھی قاضی گنڈ پُرامن رہا، لیکن آج اسی قاضی گنڈ کے اپر بازار میں تاجر اور کاروباری طبقہ سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہے۔
اپر بازار، جسے اخروٹ بازار اور سیاحتی بازار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے دکانداروں، ہوٹل مالکان، شال فروشوں اور دیگر کاروباری افراد نے اپنی دکانیں بند کرکے احتجاج کیا۔
تاجروں کا کہنا ہے کہ بازار کے مختلف مقامات پر آمدورفت کے راستے اور گزرگاہیں بند کیے جانے کے باعث مقامی لوگوں اور سیاحوں کی بازار تک رسائی متاثر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ان کا کاروبار گزشتہ کافی عرصے سے شدید متاثر ہے۔
تاجروں کے مطابق اس بازار سے دس ہزار سے زائد دکانداروں اور کاروباری افراد کا روزگار وابستہ ہے، لیکن آمدورفت متاثر ہونے کی وجہ سے انہیں مسلسل مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔
مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ قاضی گنڈ ہمیشہ سے ہندو، مسلم اور سکھ برادریوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کا مرکز رہا ہے۔ یہاں ماضی میں کبھی ہڑتال یا احتجاج کی نوبت نہیں آئی، لیکن جب روزگار متاثر ہونے لگا تو وہ مجبوراً سڑکوں پر اتر آئے، اس احتجاج کو قاضی گنڈ ٹریڈ یونین کے صدر محمد شفیع نے بھی بھرپور حمایت دی اور تاجروں کے مطالبات کی تائید کی۔
دوسری جانب رکن اسمبلی اور ایم ایل اے ویسٹ عبدالحمید لَارمی بھی احتجاجی تاجروں کے درمیان پہنچے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حفاظتی وجوہات یا امرناتھ یاترا کے پیشِ نظر مختلف گزرگاہیں بند کی گئی تھیں تو اب جبکہ امرناتھ یاترا بھی اختتام پذیر ہوچکی ہے، ایسے میں راستوں سے رکاوٹیں اور بیریکیڈ ہٹا کر عام آمدورفت بحال کی جانی چاہیے۔
عبدالمجید لَارمی نے کہا کہ تاجروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور وہ اس معاملے کو انتظامیہ کے نوٹس میں لاکر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔انہوں نے واضح کیا کہ اگر اس مسئلے پر فوری اور مؤثر کارروائی نہیں کی گئی تو آئندہ وہ خود بھی تاجروں کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے اور ان کے مطالبات کی بھرپور حمایت کریں گے۔
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قاضی گنڈ کے تاجروں کا مطالبہ ہے کہ بند گزرگاہوں کو فوری طور پر کھولا جائے، عام آمدورفت بحال کی جائے اور بازار سے وابستہ ہزاروں افراد کے متاثرہ روزگار کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔