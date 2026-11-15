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پونے انٹرنیشنل جی ون تائیکوانڈو چیمپئن شپ: جموں و کشمیر کا دستہ لال چوک سے روانہ
جموں و کشمیر کے تائیکوانڈو کھلاڑی سینئر پولیس افسران اور شائقین کی پرجوش دعاؤں کے ساتھ عالمی مقابلے کے لیے گذشتہ روز روانہ ہوئے۔
Published : November 15, 2026 at 7:26 AM IST
سرینگر: لال چوک، سرینگر میں واقع تاریخی بلیدان استمبھ میں منعقد ہونے والی ایک پُروقار تقریب کے دوران، آج جموں و کشمیر تائیکوانڈو دستے کو پونے میں ہونے والی باوقار 'انٹرنیشنل ورلڈ رینکنگ جی ون تائیکوانڈو چیمپئن شپ 2026' میں شرکت کے لیے باضابطہ طور پر جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔
ٹیم کی روانگی کی اس تقریب کی قیادت سینئر پولیس اور انتظامی افسران نے مشترکہ طور پر کی، جن میں ڈی آئی جی ٹریفک کشمیر اور ایس ایس پی ٹریفک سرینگر بھی شامل تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معزز مہمانوں نے کھلاڑیوں کی سخت محنت، نظم و ضبط اور لگن کو سراہا اور ان پر زور دیا کہ وہ بہترین اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر یونین ٹیریٹری کا نام روشن کریں۔
اس تاریخی مقام پر کھیلوں کے شائقین، حامیوں اور خیر خواہوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی تاکہ اس بڑے ٹورنامنٹ کے لیے روانہ ہونے والے نوجوان چیمپئنز کا حوصلہ بڑھایا جا سکے۔
ٹیم کے اس سفر کی اسپانسرشپ 'اپلائیڈ انفارمیشن انکارپوریٹڈ' نے اپنے 'گلانس اسمارٹ سٹی سپروائزری سسٹم' کے تعاون سے کی ہے، جو کہ ذہین ٹرانسپورٹ سسٹمز اور ٹریفک کے نظام کو چلانے اور ان کی نگرانی کے لیے وقف ایک کلاؤڈ بیسڈ پلیٹ فارم ہے۔