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کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ: این سی نے ریاستی درجہ بحالی کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا کیا خدشہ ظاہر
کولگام میں دو غیر مقامی مزدوروں کے قتل کے بعد حکمران جماعت نیشنل کانفرنس نے حملوں کے وقت پر سوال اٹھائے ہیں۔
Published : August 1, 2026 at 8:52 PM IST
سرینگر: کشمیر میں گزشتہ شام کی دو سیولین کلنگ (شہری ہلاکتوں) سمیت گزشتہ دس دن کے دوران تین تازہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پر برسراقتدار نیشنل کانفرنس (این سی) نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ پارٹی صدر اور جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ریاستی درجہ کی بحالی (J&K Statehood) کے لیے نیشنل کانفرنس کی تحریک کے فوراً بعد ہی ان حملوں (Target Killing) کے 'وقت' پر سوال اٹھائے ہیں۔
جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے ایک گاؤں میں جمعہ کی شام دہشت گردوں نے دو غیر مقامی مزدوروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دونوں مزدور - دیپک اور بھوپیندر - ریاست چھتیس گڑھ کے رہنے والے تھے اور اینٹوں کے ایک بھٹے پر کام کرتے تھے۔
حملے کے بعد دونوں کو اسپتال پہنچایا گیا تاہم دیپک راترے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے، جبکہ ان کے ساتھی بھوپیندر کو اسپتال میں ابتدائی طبی امداد دی گئی اور بعد ازاں خصوصی علاج کے لیے انہیں سرینگر کے سکمز، صورہ، اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا۔
On #KulgamKilling, Minister Javed rana said: "This is nothing short of the murder of humanity.... once statehood is restored, the NC government is capable of dealing situation in better manner." #KashmirUpdate @JKNC_ pic.twitter.com/2OTcZk7o97— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) August 1, 2026
گزشتہ شام کی دو ہلاکتیں گزشتہ دس دن کے دوران دوسرا ٹارگیٹ حملہ ہے۔ اس سے قبل 22 جولائی کو اننت ناگ کے ایک مصروف بازار میں اسپیشل آپریشنز گروپ سے وابستہ پولیس اہلکار عاشق حسین قریشی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔
قریشی کا قتل ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب اس سے محض دو روز قبل ہی جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس نے جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے کو لیکر پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن نئی دہلی میں احتجاج کیا تھا۔
نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جب ان کی پارٹی جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کر رہی تھی تو ایسے حملوں کے وقت پر سوال اٹھنا فطری ہے۔ انہوں نے کہا: "ابھی یہ معلوم نہیں کہ حملہ کس نے کیا اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔" انہوں نے حملہ آوروں کی شناخت کے لیے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا: "مجھے نہیں معلوم کہ جب بھی ہم ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو ایسا ہی کیوں ہوتا ہے!"
اپنی پارٹی صدر کے خدشات کی تائید کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے رہنما اور عمر عبداللہ کی کابینہ کے وزیر جاوید رانا نے کہا کہ ریاستی درجہ کی تحریک کے دوران ان ہلاکتوں کو سبوتاژ کی کوشش قرار دینے کے امکان کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا: "ان میں سے کسی بھی امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔"
ڈیول پاور سسٹم
جاوید رانا نے کہا کہ جموں و کشمیر کا سابق ریاستی درجہ اور اس کی عظمت رفتہ بحال کی جانی چاہیے تاکہ ڈیول پاور (Dual Power) کے موجودہ نظام کا خاتمہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھاری عوامی مینڈیٹ سے منتخب ہوئی عمر عبداللہ حکومت کو آزادانہ طور پر کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ان کے مطابق، ریاستی درجہ بحال ہونے کے بعد نیشنل کانفرنس کی حکومت حالات سے "زیادہ بہتر انداز میں" نمٹنے کی صلاحیت رکھے گی۔
جاوید رانا نے وزارت داخلہ کے ان دعوؤں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جن میں کہا گیا تھا کہ دفعہ 370 کی منسوخی اور سابق ریاست جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے بعد وادی سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو میں کہا: "چونکہ امن و قانون کی ذمہ داری وزارت داخلہ کے پاس ہے، اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ بے گناہ لوگوں کے بار بار ہونے والے قتل کو روکا جا سکے۔"
موجودہ مرکزی زیر انتظام علاقے کے نظام میں سکیورٹی، امن و قانون اور آئی اے ایس و آئی پی ایس افسران سے متعلق اختیارات لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں۔
حملے کے بعد ہفتہ کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سرینگر میں ایک اعلیٰ سطحی سکیورٹی اجلاس کی صدارت کی۔ کولگام میں غیر مقامی مزدوروں کے قتل کے بعد انہوں نے سکیورٹی فورسز کو ہدایت دی کہ علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں۔
یاد رہے کہ ہر سال اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال، چھتیس گڑھ اور دیگر ریاستوں سے تقریبا دس لاکھ مزدور روزگار کی تلاش میں کشمیر آتے ہیں۔ ان میں سے مستری، بڑھئی، سمیت مختلف ہنر مند لوگوں کے علاوہ مزدوری اور خوانچہ فروشی کے ذریعے بھی اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔
غیر مقامی افراد کے خلاف ٹارگیٹ حملوں کا سلسلہ اکتوبر 2019 میں شروع ہوا تھا، یعنی دفعہ 370 کی منسوخی اور سابق ریاست جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیے جانے کے تقریباً دو ماہ بعد۔
غیر مقامی مزدوروں پر ایسا آخری حملہ 2024 میں سرینگر میں ہوا تھا، جب دہشت گردوں نے حبہ کدل علاقے میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے دو غیر مقامی مزدوروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ان برسوں کے دوران تقریباً دو درجن غیر مقامی مزدور ٹارگٹ حملوں میں جان گنوا چکے ہیں۔
ان حملوں کو روکنے کے لیے سکیورٹی فورسز نے متعدد اقدامات کیے تھے، جن میں غیر مقامی مزدوروں کے تحفظ کے لیے خصوصی حفاظتی ضابطے بھی شامل تھے۔
On #KulgamKillings @JKNC_'s #FarooqAbdullah Said:— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) August 1, 2026
“It is not known who carried out the attack or the perpetrators. I don’t know why this happens only when we ask for restoration of statehood." #Kashmir pic.twitter.com/R3lHCiTOMw
سرینگر کے راج بھون میں منعقدہ سکیورٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈپٹی کمشنروں اور سینئر سپرنٹنڈنٹس آف پولیس کو ہدایت دی کہ جموں و کشمیر سے باہر کے مزدوروں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے معیاری عملی طریقۂ کار، یعنی ایس او پیز، کا جامع جائزہ لیا جائے۔
انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ آجروں کی ذمہ داری ہوگی کہ غیر مقامی مزدوروں کو انشورنس کی سہولت فراہم کی جائے اور ان کا اندراج مقامی پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے پاس لازمی طور پر کرایا جائے۔
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