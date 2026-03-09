ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے اسکولوں میں لوٹی رونق، سرمائی تعطیلات کے بعد تدریسی سرگرمیاں بحال
سرمائی تعطیلات کے بعد کشمیر میں تدریسی عمل اسکولوں میں دوبارہ شروع ہو رہا ہے، جس سے بچوں میں جوش وخروش دیکھا گیا۔
Published : March 9, 2026 at 9:57 AM IST
سرینگر( پرویز الدین ): وادی کشمیر میں سرمائی تعطیلات کے بعد پیر کو پری پرائمری سے آٹھویں جماعت کے لیے تمام سرکاری اور نجی اسکول دوبارہ کھل گئے۔ سرکاری اعلان کے مطابق 3 ماہ طویل عرصہ بعد سرمائی تعطیلات کے بعد اسکولوں میں دوبارہ سے درس و تدریس کا کام شروع ہوا ہے۔ یوں تو۔کشمیر صوبے کے اسکولوں کو 2 مارچ کو ہی کھلنا تھا لیکن ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد جموں و کشمیر میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جاری مظاہروں کے پیش نظر حکومت نے احتیاطی اقدام کے طور تمام تعلیمی اداروں کو 7 مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔اس طرح آج یعنی 9 مارچ سے تمام اسکول دوبارہ کھل گئے۔
بتا دیں کہ اس سے قبل کشمیر اور جموں صوبے کے سرمائی زونز میں گزشتہ ماہ 23 فروری کو ہی نویں سے بارہویں تک کے کلاسوں نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع کردی تھیں۔
ایسے میں اسکولوں کے کھلنے کے ساتھ ہی جہاں سڑکوں اور گلی کوچوں میں کھوئی ہوئی رونق لوٹ آئی وہیں تعلمیمی اداروں کی خاموشی بھی بچوں کی چہچہاہٹ سے ٹوٹ گئی۔ اسکولی طلبہ کی آواجاہی سے بازاروں کی رونقیں بھی لوٹ آئی ہے۔پیر کو صبح سے ہی شہر ودیہات میں رنگ برنگی اسکولی وردیوں میں ملبوس بچے اپنے اپنے اسکولوں کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھے گئے
وہیں طلبا و طالبات کی ایک بڑی تعداد کو اپنے والد یا والدہ کے ہمراہ اسکول بسوں کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو بعض بچے جن کے اسکول نزدیک ہی واقع ہیں پیدل کاندھوں پر کتابوں کے نئے بیگ لدے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اپنے اسکولوں کی طرف رواں دواں دیکھے گئے۔
طلبہ کا اسکولوں کا رخ کرنے سے ایک الگ اور خوشگوار ماحول دیکھنے کو ملا،جہاں اساتذہ کا طلباء کو گرمجوشی سے استقبال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ وہیں بچے اپنے ہم جماعتیوں اور دیگر دوستوں کے ساتھ بغل گیر بھی ہوئے ۔اس موقع پر طلباء نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طویل سرمائی چھٹیوں کے بعد اپنے دوستوں اور اساتذہ کو دوبارہ اسکولوں میں دیکھتے ہوئے بے حد اچھا محسوس ہورہا ہے۔
پانچویں جماعت کی طالبہ زہرا بتول نے کہا کہ آج میں بے حد خوش ہوں کیونکہ مجھے اسکول جانا ہے اور اس کے لیے میں نے اتوارکو تیاری کی تھی۔ بیگ میں نئے کلاس کی کتابیں رکھنا، یونیفارم کی استری اور اسکول بوٹ کی پالش وغیرہ اتوار کو ہی والدہ نے کر کے رکھی تھی تاکہ پیر کے صبح کسی وجہ سے دیر نہ ہوجائے۔ انہوں نے کہا کہ کافی وقت کے بعد ہم اپنے اساتذہ کو روح بروح کلاس میں پڑھاتے ہوئے دیکھے گے اور نئے دوستوں سے بھی ملنے کا موقع ملے گا ۔
ایک اور طالب علم اویس منظور نے کہا کہ صبح کو وردی پہن کر اسکول جانے میں جو مزہ ہے وہ ٹیوشن جانے میں یا گھر میں پڑھنے میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول میں پڑھنے اور کھیلنے کا مزا ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔
اسکولوں میں پڑھائی کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل ہی تمام تیاریاں کو حتمی شکل دی گئی تھی۔ تاکہ طالب علم بنا کسی خلل یا پریشانی کے اپنے اپنے کلاسز میں دوبارہ پڑھائی شروع کر سکیں۔ ریحانہ ریاض نامی ایک ٹیچر نے کہا کہ بچے ہی ایک تعلیمی ادارے کی شان و شوکت ہیں ان کی غیر موجودگی میں اسکولوں میں سناٹا چھایا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بچے اسکول آتے ہیں تو ہر طرف بہار ہی بہار نظر آتی ہے۔
واضح رہے کہ محکمہ تعلیم نے دسمبر 2025 کو اسکولی سرمائی تعطیلات کا اعلان مرحلہ وار بنیاد پر کیا تھا ۔جس میں پری پرائمری کلاسز 26 نومبر 2025 سے 28 فروری تک مقرر تھی اور پہلی سے آٹھویں جماعت تک سرمائی تعطیلات یکم دسمبر 2025 سے 28 فروری 2026 تک مقرر کی تھی جبکہ نویں سے بارہویں جماعت کے لئے سرمائی تعطیلات دسمبر 2025 سے 22 فروری 2025 تک تھی۔