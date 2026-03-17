شبِ قدر پر جامع مسجد بند کرنا قابل مذمت، انجمن اوقاف
جامع مسجد سرینگر کو مقدس رات شب قدر میں مقفل رکھا گیا،جس کو انجمن اوقاف مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والا اقدام قرار دیا ہے۔
Published : March 17, 2026 at 5:34 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں وکشمیر کی انجمن اوقاف جامع مسجد سرینگر نے مقدس ترین رات شبِ قدر کے موقع پر تاریخی جامع مسجد سرینگر کو بند رکھنے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی افسوسناک اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والا اقدام قرار دیا ہے۔
اوقاف نے اس بات پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا کہ جب دنیا بھر میں مسلمان مساجد میں اللہ کی رحمت، مغفرت اور بخشش کے طلب گار ہوتے ہیں، ایسے میں کشمیر کی مرکزی جامع مسجد کو ایک بار پھر نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اوقاف نے میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کرنے کی بھی مذمت کی، جس کے باعث وہ نماز ادا کرنے اور اجتماع سے خطاب کرنے سے محروم رہے۔
انجمن نے کہا کہ اہم مذہبی مواقع پر وادی کی سب سے بڑی اور مرکزی عبادت گاہ کو بار بار بند کرنا عوام کے بنیادی مذہبی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس سے پرامن مذہبی سرگرمیوں کے لیے محدود پالیسی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس دوران میر واعظ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ’’مقدس ترین رات ‘شبِ قدر’ میں، جب مساجد میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں اور التجا کی جاتی ہے، کشمیر کی مرکزی جامع مسجد سرینگر کو ایک بار پھر نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور مجھے بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ حکمران ایسی عظیم رات میں اللہ کے گھر میں ہونے والی عبادت سے خوفزدہ ہیں، ان کی عدمِ تحفظ اور مذہبی آزادی کے لیے محدود سوچ کی عکاسی کو ظاہر کرتی ہے۔
قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے ‘اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے روکے۔ظلم اور ناانصافی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے۔اوقاف نے کہا کہ ایسے اقدامات عوام کے جذبات کو شدید مجروح کرتے ہیں اور حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ مذہبی حقوق کا احترام کریں اور جامع مسجد کو بالخصوص اہم مواقع پر عبادت کے لیے کھلا رکھا جائے۔