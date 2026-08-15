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آر ٹی آئی میں انکشاف: جموں و کشمیر کے محکمہ کھیل نے 60 آسامیاں پُر کیے، فنڈ کی کمی کی وجہ سے 128 منصوبے تاخیر کا شکار
RTI میں انکشاف ہوا کہ، یوٹی میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے 128 پروجیکٹ فنڈز کی کمی کی وجہ سے 2024-25 کے دوران نامکمل رہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 15, 2026 at 2:46 PM IST
سرینگر: معلومات کے حق (آر ٹی آئی) ایکٹ کے تحت حاصل کردہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ جموں و کشمیر یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے پانچ سالہ دور میں صرف 60 خالی آسامیوں کو پُر کیا، جبکہ 128 کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے فنڈز کی کمی کی وجہ سے نامکمل ہیں۔
یہ معلومات ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس نے آر ٹی آئی کارکن ایم ایم شجاع کی طرف سے دائر کی گئی آر ٹی آئی درخواست کے جواب میں فراہم کی ہے۔
محکمہ کے مطابق اس عرصے کے دوران 60 آسامیاں پُر کی گئیں۔ ان میں 19 فزیکل ایجوکیشن لیکچررز، 35 جونیئر اسسٹنٹ، اور چھ ملٹی ٹاسکنگ اسٹاف ممبران شامل تھے۔
آر ٹی آئی کے جواب میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ جموں و کشمیر میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے 128 پروجیکٹ فنڈز کی کمی کی وجہ سے 2024 اور 2025 کے دوران نا مکمل رہے۔
تاخیر کا شکار منصوبوں میں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے مختلف اضلاع میں کھیل کے میدان، انڈور اسپورٹس ہال، مصنوعی ایتھلیٹک ٹریک، فٹ بال ٹرف، ہاکی کے میدان، والی بال کورٹ، بیڈمنٹن کورٹ اور باسکٹ بال کے میدان شامل ہیں۔
اہم زیر التوا منصوبوں میں جموں کے نگروٹا میں کھیل گاوں میں مصنوعی ایتھلیٹک ٹریک شامل ہے۔ اسی جگہ پر مصنوعی ٹرف ہاکی کا میدان، جموں کے پریڈ گراؤنڈ میں ایک مصنوعی فٹ بال ٹرف؛ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول، پونچھ میں ایک مصنوعی ہاکی کا میدان؛ گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن ، گاندربل میں ایک مصنوعی فٹ بال ٹرف؛ اور جی سی او پی ای گاندربل میں یوتھ ہاسٹل شامل ہیں
محکمہ نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ جے اینڈ کے اسپورٹس کونسل، محکمہ تعمیرات عامہ، اور دیہی ترقیات کے محکمے جیسی ایجنسیوں کے ذریعہ چلائے جارہے ہیں۔
سرکاری ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ منصوبوں میں تاخیر ہوئی تھی کیونکہ کام ہی شروع نہیں ہوا تھا، جبکہ دیگر کو دوبارہ ٹینڈرنگ کی ضرورت تھی یا سائٹ سے متعلق مسائل کا سامنا تھا۔ مثلاً، پونچھ میں مصنوعی ہاکی کے میدان کے لیے مختص کیے گئے فنڈز واپس کر دیے گئے کیونکہ ٹھیکیدار کام شروع کرنے میں ناکام رہا۔
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