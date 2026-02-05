ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریلوے منصوبہ رکنے پر شوپیان میں جشن، کسانوں نے مٹھائیاں تقسیم کیں
ریلوے کے اس منصوبے کو روکنے کے اعلان کے بعد شوپیان کے مختلف علاقوں میں لوگ جمع ہوئے اور فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا۔
Published : February 5, 2026 at 7:01 AM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں اُس وقت خوشی کی لہر دوڑ گئی جب ریلوے وزیر اشونی ویشنو نے اننت ناگ تا شوپیان ریلوے لائن کو روکنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد ضلع کے مختلف علاقوں میں کسانوں نے ایک دوسرے میں مٹھائیاں تقسیم کیں۔
مقامی کسانوں اور باشندوں کا کہنا ہے کہ یہ ریلوے منصوبہ زرعی زمینوں اور سیب کے باغات کے لیے سنگین خطرہ تھا، جن پر ہزاروں خاندانوں کا روزگار منحصر ہے۔ کسانوں کو خدشہ تھا کہ ریلوے لائن کی تعمیر سے نہ صرف باغات کو نقصان پہنچتا بلکہ سیب کی پیداوار میں بھی نمایاں کمی آتی، جس سے بچوں کی تعلیم اور گھریلو معیشت بری طرح متاثر ہوتی۔
منصوبہ روکنے کے اعلان کے بعد شوپیان کے مختلف علاقوں میں لوگ جمع ہوئے اور فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کسانوں نے اسے عام لوگوں کی جیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے ان کے روزگار کا تحفظ ہوا ہے اور زرعی زمینیں آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رہیں گی۔
واضح رہے کہ جنوبی کشمیر کے اضلاع شوپیان، پلوامہ اور اننت ناگ میں اس ریلوے منصوبے کے خلاف متعدد مرتبہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ سیب کے باغات کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا گیا، جس کے بعد مرکزی حکومت اور وزارت ریلوے نے اس پر غور کیا۔
مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو کی جانب سے منصوبہ روکنے کے اعلان کو کسانوں نے اپنی جدوجہد کا نتیجہ قرار دیا۔ تاہم مقامی باشندوں اور نمائندوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ منصوبے کو محض روکنے کے بجائے مکمل طور پر منسوخ کیا جائے تاکہ کسی قسم کی غیر یقینی صورت حال باقی نہ رہے۔
علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ترقی ضروری ہے، مگر ترقی کے نام پر کھیتوں اور گھروں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ فی الحال کسان محفوظ اور پُرامید محسوس کر رہے ہیں اور امید ظاہر کر رہے ہیں کہ حکومت ان کی زمینوں کو مستقل تحفظ فراہم کرے گی۔
