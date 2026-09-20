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جموں کشمیر: بھلیسا میں سکیورٹی سخت، ایس او جی نے تلاشی مہم اور گشت تیز کر دی
ڈوڈہ کے بھلیسا میں ملی ٹینسی کے خدشات کے پیشِ نظر ایس او جی نے تلاشی مہم اور گشت تیز کرکے سکیورٹی سخت کر دی۔
By ANI
Published : September 20, 2026 at 11:24 AM IST
بھلیسا: ڈوڈہ-ادھم پور خطے میں دہشت گردی سے متعلق حالیہ پیش رفت کے بعد ضلع ڈوڈہ کے بھلیسا علاقے میں سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جہاں اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) نے سرحدی اور اندرونی علاقوں میں تلاشی مہم اور گشت تیز کر دی ہے۔
سکیورٹی میں یہ سختی ڈوڈہ-ادھم پور پٹی میں دہشت گردی کے خلاف بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے درمیان سامنے آئی ہے۔ 16-17 ستمبر کو، دہشت گردوں کی نقل و حرکت کے بارے میں خفیہ اطلاعات ملنے پر سکیورٹی فورسز نے ادھم پور کے مجلتہ کے براتل سوہن اور کھوبان جنگلاتی علاقوں میں ایک مشترکہ انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن شروع کیا تھا۔ اس آپریشن میں جیشِ محمد کے دو مشتبہ دہشت گرد مارے گئے تھے، جب کہ علاقے میں تلاشی اور نگرانی کی کارروائیاں اب بھی جاری رہیں۔
ڈوڈہ-ادھم پور-کٹھوعہ پٹی مسلسل سخت نگرانی میں ہے، اور سکیورٹی فورسز مشکل اور جنگلاتی علاقوں میں تلاشی مہم چلا رہی ہیں اور اپنی آپریشنل موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس ماہ کے آغاز میں، جموں و کشمیر پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کے اہلکاروں کو ڈوڈہ-کٹھوعہ-ادھم پور ٹرائی جنکشن کے قریب ایک مشترکہ عارضی آپریشنل بیس پر بھی تعینات کیا گیا تھا۔ جے اینڈ کے ڈی جی پی نلین پربھات نے وہاں آپریشنل تیاریوں اور سکیورٹی کی صورت حال کا جائزہ لیا، جہاں ایس او جی، راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف کے اہلکار مشترکہ طور پر بیس پر تعینات ہیں۔
ایک اور حالیہ پیش رفت میں، سکیورٹی فورسز نے ڈوڈہ کے سیوج دھار جنگلاتی علاقے کے بالائی حصوں سے پاکستان میں مقیم جیشِ محمد کے ایک مشتبہ دہشت گرد کی باقیات اور ایک ایم-4 کاربائن برآمد کی ہے۔ یہ علاقہ بھدرواہ وادی کو پڑوسی اضلاع ادھم پور اور کٹھوعہ سے جوڑتا ہے۔
انہی وجوہات کی بنا پر، ایس او جی ڈوڈہ-گندوہ نے بھلیسا میں چوکسی برقرار رکھنے اور کسی بھی ممکنہ سکیورٹی خطرے کو روکنے کے لیے علاقے میں اپنا تسلط، تلاشی مہم اور گشت تیز کر دیا ہے۔
سکیورٹی اہلکار خطے میں نقل و حرکت کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ حساس اور اندرونی علاقوں میں اپنی نگرانی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔
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