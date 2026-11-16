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بارہمولہ کے درہامہ میں تین دستی بم برآمد، سکیورٹی فورسز نے ناکارہ بنا دیے
واضح رہے کہ یہ کارروائی ٹنگمرگ کے جنگلات سے دو گرینیڈ کی برآمدگی اور ایک مشتبہ شخص کی گرفتاری کے بعد عمل میں آئی۔
By ANI
Published : November 16, 2026 at 8:45 AM IST
بارہمولہ: جموں و کشمیر کے پولیس حکام کے مطابق سکیورٹی فورسز نے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے درہامہ میں تین دستی بم (گرینیڈ) برآمد کیے گئے جو کہ ایک پولی تھین بیگ میں چھپائے گئے تھے۔ بعد ازاں سکیورٹی فورسز نے ان بموں کو بحفاظت ناکارہ بنا دیا۔
یہ پیش رفت اس واقعے کے چند روز بعد سامنے آئی ہے جب جمعرات کو پولیس کے مطابق بارہمولہ پولیس نے جموں و کشمیر کے ٹنگمرگ کے جنگلاتی علاقے بدرکوٹ سے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے دو دستی بم برآمد کیے تھے۔
گرفتار کیے گئے شخص کی شناخت غلام جیلانی ریشی ساکن بدرکوٹ، ٹنگمرگ کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ آپریشن بارہمولہ پولیس نے سی آئی سی ٹی فرنٹیئر بی ایس ایف، 2 آر آر اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر جنگلاتی علاقے میں ایریا ڈومینیشن پیٹرول کے دوران انجام دیا۔
پولیس کے مطابق گرفتار شخص کے قبضے سے ایک دستی بم برآمد ہوا تھا، جس کے بعد اس کے انکشاف پر کارروائی کرتے ہوئے سکیورٹی فورسز نے جنگل میں چھپایا گیا ایک اور دستی بم برآمد کر لیا۔
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پولیس بیان کے مطابق اس حوالے سے تھانہ ٹنگمرگ میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور برآمد شدہ دھماکہ خیز مواد کے ذرائع، ان کے ممکنہ استعمال اور روابط کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔
بارہمولہ پولیس نے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اس آپریشن میں شامل تمام سکیورٹی فورسز کی مشترکہ کوششوں کو سراہا ہے۔
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