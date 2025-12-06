ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام حملہ اور نوگام پولیس اسٹیشن دھماکہ میں جان بچانے والے شہریوں کو ایس ڈی آر ایف کا اعزاز
چاروں شہریوں کو کمانڈنٹ جنرل آف ہوم گارڈز، سول ڈیفنس اور جے کے ایس ڈی آر ایف نے نقد انعام کے ساتھ سرٹیفکیٹس پیش کئے۔
سرینگر: جموں و کشمیر اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس (جے کے ایس ڈی آر ایف) نے ہفتے کے روز ایک پروقار تقریب کے دوران چار شہریوں کو غیر معمولی بہادری، انسانی جانوں کو بچانے کی جرات مندانہ کوششوں اور فوری ریسکیو کارروائیوں میں نمایاں کردار ادا کرنے پر اعزاز سے نوازا۔ یہ تقریب ہوم گارڈز اور سول ڈیفنس کے 63ویں سالانہ ریزنگ ڈے کے موقع پر سرینگر میں منعقد ہوئی، جس میں اعلیٰ افسران، اہلکاروں اور سول ڈیفنس رضاکاروں نے شرکت کی۔
اعزاز پانے والوں میں نزاکت شاہ بھی شامل ہیں، جو جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے رواں سال 22 اپریل کے دہشت گردانہ حملے کے فوراً بعد پہلگام کے بیسران میڈوز میں ایک سیاح خاندان کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ اس حملے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوگئی تھی اور متعدد سیاح وادی میں پھنس گئے تھے، تاہم نذاکت شاہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خطرے کی جگہ تک پہنچ کر بروقت ریسکیو کیا۔
اسی طرح، واحد جیلانی ڈار، شبیر احمد وانی اور شبیر احمد بھٹ، تینوں نوگام کے مقامی رہائشی کو 14 نومبر کو نوگام پولیس اسٹیشن میں ہونے والے حادثاتی دھماکے کے بعد فوری کارروائی اور پولیس اہلکاروں کو بچانے میں کردار پر سراہا گیا۔ یہ تینوں افراد دھماکہ ہوتے ہی سب سے پہلے موقع پر پہنچے اور سخت خطرات کے باوجود زخمی اہلکاروں اور اردگرد موجود افراد کو محفوظ مقام تک منتقل کرنے میں مدد دی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈنٹ جنرل ہوم گارڈز، سول ڈیفنس اور ایس ڈی آر ایف کے عہدیدار ڈی آئی جی امتیاز حسین میر نے کہا کہ یہ شہری حقیقی معنوں میں عوامی بہادری کی علامت ہیں۔ ان چاروں شہریوں کو تعریفی اسناد اور 10 ہزار روپے نقد انعام دیا گیا۔ اس کے علاوہ سول ڈیفنس وارڈنز اور رضاکاروں میں بھی 5 ہزار روپے نقد انعام اور اسناد تقسیم کی گئیں، جنہوں نے تربیتی پروگراموں، آگاہی مہمات اور ریسکیو سرگرمیوں میں نمایاں خدمات انجام دیں۔