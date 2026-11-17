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بھاری بستے، بوجھ تلے دبا بچپن، کیا ہم ننھے کندھوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں؟
اسکولی بیگ کا بھاری وزن: ایک ایسا سوال جس پر معاشرے، اسکولوں اور والدین کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔
Published : November 17, 2026 at 1:37 PM IST
پلوامہ، جمون وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): بچوں کو اسکولوں میں اس لیے داخل کرایا جاتا ہے تاکہ وہ بنیادی تعلیم حاصل کر سکیں، ضروری مہارتیں سیکھیں اور اپنی ہمہ جہت نشوونما کے لیے ایک مضبوط بنیاد قائم کر سکیں۔ تاہم، تعلیم، جو بچوں کے لیے ایک خوشگوار اور شخصیت کو نکھارنے والا تجربہ ہونا چاہیے، اب بعض صورتوں میں ننھے بچوں کے لیے ذہنی دباؤ اور پریشانی کا باعث بنتی جا رہی ہے۔
تعلیمی بوجھ میں مسلسل اضافہ، اسکولوں کے بھاری بستے، ضرورت سے زیادہ ہوم ورک اور اسکولوں و والدین کی جانب سے غیر حقیقی توقعات ننھے ذہنوں اور نازک جسموں پر غیر ضروری دباؤ ڈال رہی ہیں۔ اگر اس سنگین مسئلے پر بروقت توجہ نہ دی گئی تو اس کے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر طویل مدتی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
طریقۂ تعلیم پر نظرِ ثانی اور سرکاری ضوابط کی خلاف ورزی
اس صورتحال میں اسکولوں، والدین اور معاشرے کو مل کر ابتدائی تعلیم کے موجودہ طریقۂ کار پر نظرِ ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ سیکھنے کا عمل بچوں کے لیے سازگار، دلچسپ اور ذہنی دباؤ سے پاک ہو، جبکہ توجہ کا مرکز محض نمبروں کی دوڑ کے بجائے بچوں کی مجموعی نشوونما ہو۔
حکومت اور محکمۂ تعلیم پہلے ہی ایسے رہنما اصول اور ضوابط وضع کر چکے ہیں جن کا مقصد ابتدائی تعلیم کو بچوں کے مزاج کے مطابق بنانا اور ان پر غیر ضروری تعلیمی یا جسمانی بوجھ ڈالنے سے روکنا ہے۔ تاہم، یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ وادی کشمیر کے بعض نجی اسکول مبینہ طور پر ان مقررہ اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور تجارتی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے کم سن بچوں پر حد سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔
ماہرینِ تعلیم اور نفسیات کی آراء
ماہرینِ تعلیم، ماہرینِ نفسیات اور ڈاکٹروں نے اس رجحان پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدائی تعلیم کا بنیادی مقصد بچوں کو سیکھنے کے لیے ایک صحت مند اور معاون ماحول فراہم کرنا، ان کی فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، تخلیقی سوچ کو فروغ دینا اور زندگی کی بنیادی مہارتیں سکھانا ہونا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق تعلیم کے ابتدائی سالوں میں بچوں کی ذہنی، جسمانی، جذباتی اور سماجی نشوونما کو یکساں اہمیت دی جانی چاہیے۔
ضلع پلوامہ کے ممتاز ماہرِ تعلیم غلام حسن طالب نے کم سن بچوں پر بڑھتے ہوئے تعلیمی بوجھ کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرائمری تعلیم میں کھیل کود کے ذریعے بنیادی تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی سماجی، اخلاقی اور نظم و ضبط سے متعلق اقدار کو پروان چڑھانا شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچوں پر حد سے زیادہ تعلیمی دباؤ ڈالنا دراصل ان کے مستقبل کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے اور اس صورتحال کے لیے معاشرہ، اسکول اور والدین سب یکساں طور پر ذمہ دار ہیں۔
شدید مسابقت اور ذہنی تناؤ کے خطرات
ضلع کے معروف ماہرِ نفسیات ڈاکٹر سید عمر نے بچوں میں بڑھتے ہوئے ذہنی تناؤ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں شدید مسابقت (Competition) ایک تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، جہاں مقابلے کی دوڑ میں ننھے کندھوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ یہ غیر ضروری دباؤ بچوں میں مختلف جسمانی اور نفسیاتی مسائل کو جنم دے سکتا ہے، اس لیے گھروں اور اسکولوں میں بچوں کو اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے کی آزادی دی جانی چاہیے۔
محکمۂ تعلیم کا سخت انتباہ
دوسری جانب، چیف ایجوکیشن آفیسر (سی ای او) پلوامہ انجم راجہ نے واضح کیا کہ ضلع بھر کے تمام سرکاری و نجی اسکولوں کے لیے محکمۂ تعلیم کی جانب سے مقرر کردہ اصولوں اور رہنما خطوط پر سختی سے عمل درآمد کرنا لازمی ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کوئی اسکول ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے طلباء کے بہتر مستقبل کے لیے صحت مند اور محفوظ تعلیمی ماحول کی فراہمی میں والدین اور معاشرے کے اجتماعی کردار پر بھی زور دیا۔