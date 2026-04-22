جموں میں اسکارڈ بینک کے ڈپازٹرز کا احتجاج، رقم کی ادائیگی کا مطالبہ تیز
مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے فکسڈ ڈپازٹس میچور ہو چکے ہیں لیکن ہمیں ہماری رقم نہیں دی جا رہی ہے۔
Published : April 22, 2026 at 7:04 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر اسٹیٹ کوآپریٹو ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ بینک کے ڈپازٹرز نے منگل کے روز یعنی اج جموں کی سرمائی دارالحکومت جموں میں شدید احتجاج کیا اور اپنے فکسڈ ڈپازٹس کی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے پریس کلب جموں سے وزیراعلٰی کی رہائش گاہ کی جانب مارچ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کی جمع شدہ رقم میچور ہونے کے باوجود ادا نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ احتجاج کے دوران پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین نے حکومت پر وعدہ خلافی کا الزام بھی عائد کیا۔
مظاہرے میں شامل ایک خاتون سمن سلاتھیا نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے فکسڈ ڈپازٹس میچور ہو چکے ہیں لیکن ہمیں ہماری رقم نہیں دی جا رہی ہے۔ کوآپریٹو وزیر جاوید احمد ڈار نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جلد ادائیگی ہوگی مگر دو ماہ گزرنے کے باوجود مسئلہ جوں کا توں ہے ایک اور احتجاجی دھن راج شرما نے کہا کہ پچھلے ایک سال سے ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آڈٹ جاری ہے مگر آج تک کوئی حل نہیں نکلا۔ ہماری ساری ایف ڈیز میچور ہو چکی ہیں لیکن ہمیں ہماری اپنی رقم تک رسائی حاصل نہیں ہے۔
بتا دیں کہ جموں و کشمیر اسٹیٹ کوآپریٹو ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ بینک اس وقت مالی بحران کے باعث لیکویڈیشن کے عمل سے گزر رہا ہے جموں کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ ڈپازٹرز کی رقم محفوظ ہے اور حکومت کی گارنٹی کے تحت ہے جب کہ لیکویڈیٹر کی تقرری کا عمل جاری ہے اور ایک سے دو ماہ میں مکمل ہونے کی توقع ہے تاہم ڈپازٹرز کا کہنا ہے کہ طویل تاخیر نے انہیں شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے اور گزشتہ ایک سال سے احتجاج جاری ہے۔ بینک، جو کہ بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہے جموں و کشمیر حکومت کے کنٹرول میں رجسٹرار آف کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذریعے چلایا جا رہا تھا، جموں ڈویژن میں بینک کی 24 شاخیں ہیں اور تقریباً 12 سے 15 ہزار ڈپازٹرز اس بحران سے متاثر ہیں، جن میں کسان، سابق فوجی اور دیہی علاقوں کے غریب افراد شامل ہیں۔ اپنی جمع پونجی تک رسائی نہ ہونے کے باعث کئی افراد گھریلو اخراجات،علاج،بچوں کی تعلیم اور شادی بیاہ جیسے معاملات میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
اسی معاملے پر اپریل کے مہینے میں جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں کوآپریٹو وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا ہم نے لیکویڈیٹر کی تقرری کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ معاملہ تقریباً 181 کروڑ روپے سے متعلق ہے اور اس میں مختلف تکنیکی پہلو شامل ہیں، اس لیے اسے راتوں رات حل نہیں کیا جا سکتا۔ میں اکاؤنٹ ہولڈرز کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی رقم محفوظ ہے اور حکومت کی گارنٹی کے تحت ہے، یہ کہیں گئی نہیں بلکہ حکومت کے پاس ہی موجود ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ“لیکویڈیٹر کی تقرری آئندہ چند دنوں میں مکمل ہونے کی امید ہے اور پورا عمل ایک سے دو ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس گھوٹالے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سرکار کے مطابق بینک کو دیوالیہ قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ جموں و کشمیر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1989 کے تحت لیکویڈیشن کا عمل شروع کیا گیا ہے تاکہ ڈپازٹرز کی رقم واپس کی جا سکے۔
جموں و کشمیر اسٹیٹ کوآپریٹو ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ بینک لمیٹڈ (جے کے اسکارڈ بینک) کی تاریخ اور ڈھانچے پر نظر ڈالیں تو یہ ادارہ چار اکتوبر 1962 کو جموں و کشمیر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1960 کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر اس کا نام سینٹرل لینڈ ڈیولپمنٹ بینک تھا اور اس کا بنیادی مقصد کسانوں کو زمین کی ترقی، زرعی ضروریات اور دیگر متعلقہ کاموں کے لیے قرض فراہم کرنا تھا۔ بینک کا نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ (نابارڈ) کے ساتھ قریبی اشتراک رہا، جس کے تحت یہ کسانوں کو طویل مدتی اور درمیانی مدت کے قرضے فراہم کرتا تھا۔ ان قرضوں میں زرعی میکانائزیشن، ڈیری ڈیولپمنٹ، باغبانی، چھوٹی آبپاشی اسکیموں اور دیگر زرعی و غیر زرعی سرگرمیوں کے لیے مالی معاونت شامل تھی، جس کا مقصد دیہی علاقوں میں مالی شمولیت اور سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینا تھا بعد میں بینک نے جموں و کشمیر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1989 میں ترمیم کی تجویز پیش کی، جس کے تحت اپنی سرگرمیوں کو وسعت دینے اور ڈپازٹس قبول کرنے کی اجازت حاصل کی گئی اس کے بعد بینک نے فکسڈ ڈپازٹس اور ریکرنگ ڈپازٹس کی صورت میں عوام سے سرمایہ جمع کرنا شروع کیا۔
موجودہ وقت میں بینک کے جموں ڈویژن میں 24 برانچیں ہیں اور اس کے ساتھ تقریباً 12 سے 15 ہزار ڈپازٹرز وابستہ ہیں، جن میں زیادہ تر کسان، سابق فوجی اہلکار اور دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا کا جے کے اسکارڈ بینک پر براہ راست کنٹرول نہیں ہے جس کے باعث ڈپازٹرز کو وہ تحفظ حاصل نہیں جو عام بینکوں میں کم از کم پانچ لاکھ روپے تک کی ضمانت کی صورت میں فراہم کیا جاتا ہے۔
