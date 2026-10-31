ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجوری کوٹرنکا سڑک حادثے میں باپ بیٹا جاں بحق
مقامی لوگوں کےمطابق سڑک کی حالت بہترنہ ہونےکی وجہ سےحادثہ پیش آیا، جس محمد امین اور ان کا بیٹا محمدعاشق کی موت واقع ہوگئی ہے
Published : October 31, 2026 at 1:16 PM IST
جہانگیر خان( راجوری): جموں کا ضلع راجوری کے کوٹرنکا سب ڈویزن کےتحت آنے والے مدہار علاقہ میں دیرشام پیش آئے ایک سڑک حادثے کے دوران باپ بیٹا زخمی ہوگے تھے۔ تاہم حادثے کے کچھ ہی دیر بعد زخمی ایک شخص کی موت واقع ہو گئی تھی، جوکہ پیشہ سے سرکاری استاد تھے اور اس حادثے کے دوران بیٹا بھی شدید زخمی ہوگیا تھا۔
تاہم پولیس سیول انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی مددسےزخمی بیٹےکو جی ایم سی راجوری میں منتقل کیا گیا تھا۔ علاج کے دوران دیررات جی ایم سی راجوری میں بیٹے کی بھی موت واقع ہوگئی
مقامی لوگوں کےمطابق سڑک کی حالت بہترنہ ہونےکی وجہ سےحادثہ پیش آیا، جس محمد امین اور ان کا بیٹا محمدعاشق کی موت واقع ہوگی ہے تاہم پولیس نےاس حادثے کے متعلق ایک کیس درج کر کے حادثے کی وجہ کی تحقیقات شروع کردی ہے،دیگر تمام تر قانونی لوازمات پورے کرنے کے بعد نعشوں کو آخری رسومات کی آدائیگی کیلئے لواحقین کےحوالے کردیا ہے۔
مزید پڑھیں: پلوامہ میں قومی یومِ اتحاد کے موقع پر اتحاد اور حب الوطنی کا مظاہرہ، رن فار یونٹی کا انعقاد
گزشتہ ہفتے بھی ضلع ادھم پور کے حلقہ رام نگر کے علاقے ’رسلی ٹھکرائی پنچایت‘ میں ’گلی گالا‘ کے قریب ایک المناک بس حادثہ پیش آیا۔ حادثہ میں دو افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ کی متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔مقامی باشندوں اور مجوڈی پولیس پوسٹ کے اہلکاروں کی مدد سے ریسکیو آپریشن کو انجام دیا گیا۔