ترال: محکمہ جنگلات کے خلاف زرا ڈی ہارڈ میں گجر برادری کا احتجاج
مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ محکمہ جنگلات انہیں ان کی آبائی زمینوں سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
Published : April 20, 2026 at 7:30 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) محکمہ جنگلات کی جانب سے مبینہ طور پر عوام کو تعمیراتی سرگرمیوں سے روکنے کے خلاف آج زرا ڈی ہارڈ ترال کے لوگوں نے خاموش احتجاج کیا اور اپنی بات انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان کے گاؤں میں محکمہ دہی ترقی کی جانب سے کئی تعمیراتی منصوبے منظور ہوئے لیکن ستم ظریفی ہے کہ محکمہ جنگلات کے اہلکار عوام کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔
مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا کہ ایک طرف حکومت فارسٹ ایکٹ کے تحت غریبوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، وہیں دوسری جانب ہمیں اپنی زمینوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا ان کو آبائی زمینوں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
مظاہرین نے بتایا کہ وہ گذشتہ کئن صدیوں سے انہی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، تاہم محکمہ جنگلات کی کارروائیوں کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ محکمہ جنگلات انہیں بلا وجہ تنگ و پریشان کر رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ انہوں نے معاملہ کئی بار متعلقہ حکام کی نوٹس میں لایا لیکن ہر بار ان کی آواز صدا بصحرا ثابت ہوئی۔ انہوں نے متعلقہ وزیر، وزیر اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور مقامی آبادی کو بے دخلی سے تحفظ فراہم کیا جائے۔