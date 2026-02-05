ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ: سنگروانی کے مکین پینے کے صاف پانی سے محروم
پلوامہ کے دور افتادہ علاقے باغ سنگروانی کے مکین شدید سردیوں کے اس دور میں پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم ہیں۔
Published : February 5, 2026 at 11:43 AM IST|
Updated : February 5, 2026 at 11:49 AM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) وادی میں جاری سخت سرد موسم کے باعث جہاں لوگ گھروں میں محصور رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں، وہیں باغ سنگروانی کے رہائشیوں کو صاف پینے کے پانی کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے۔
مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ انہیں جو پانی فراہم کیا جا رہا ہے وہ آلودہ ہے اور پینے کے قابل نہیں ہے۔ رہائشیوں کے مطابق یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں بلکہ گذشتہ کئی برسوں سے برقرار ہے، تاہم متعلقہ محکمہ اس سنگین مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔
علاقے مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی کی فراہمی کے لیے تعمیر کیا گیا ٹینک مناسب تحفظ سے محروم ہے، جس کے باعث پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ ان کو خدشہ ہے کہ یہ آلودہ پانی کسی بھی وقت مختلف آبی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جو عوامی صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔
رہائشیوں نے محکمہ پر لاپرواہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے متعدد بار اس مسئلے کو متعلقہ حکام کے نوٹس میں لایا، مگر تاحال کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔
مقامی لوگوں نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم اور دیگر متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ وہ اس سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لیں اور سخت سردیوں کے اس موسم میں علاقے کو صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی سہولت فراہم کریں۔
مزید پڑھیں:
پلوامہ: عوام کا سرما کے دوران بجلی، پانی سمیت دیگر ضروری چیزوں کی فرہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ
برفباری نعمت بھی، آزمائش بھی، اننت ناگ کے کئی دیہات پانی و بجلی سے محروم
تحصیل راج پورہ کے 300 خاندان شدید سردی کے موسم میں آلودہ پانی کی سپلائی سے پریشان