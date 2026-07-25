رامبن میں آبی نکاسی کا نظام بد حال، بارش کے بعد مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا

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رامبن میں آبی نکاسی کا نظام بد حال، بارش کے بعد مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا
مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں آب نکاسی کی نالیاں طویل عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔
Published : July 25, 2026 at 9:59 AM IST
رامبن :جموں کے ضلع رامبن کے گول تتہ میں آبی نکاسی کے ناقص اور خستہ حال نظام کے باعث بارش کا پانی ایک رہائشی مکانات میں داخل ہوگیا، جس کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں آب نکاسی کی نالیاں طویل عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہیں، جبکہ بارش کے دوران پانی کی مناسب نکاسی نہ ہونے کے باعث صورتحال سنگین ہوجاتی ہے۔ مقامی رہائشیوں نے الزام عائد کیا کہ متعلقہ محکمہ تعمیراتِ عامہ (پی ڈبلیو ڈی)کو صورتحال کے بارے میں پیشگی اطلاع دی گئی تھی، تاہم اس کے باوجود محکمہ کی جانب سے بروقت کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔
شدید بارش کے بعد نالیوں کا پانی سڑک پر بہتا ہوا رہائشی مکان کی جانب چلا گیا، جس کے باعث مکان کو نقصان پہنچا اور اہل خانہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔واقعے کی اطلاع ملنے پر سب ڈویژنل مجسٹریٹ گول موقع پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ تاہم مقامی لوگوں کے مطابق موقع پر محکمہ تعمیراتِ عامہ کے متعلقہ اہلکار موجود نہیں تھے، جس پر لوگوں نے شدید ناراضی کا اظہار کیا۔صورتحال سے نمٹنے اور مزید نقصان سے بچنے کے لیے مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بند آب نکاسی کی نالی کو کھولا اور پانی کے بہاؤ کو بحال کرنے کی کوشش کی۔
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مقامی باشندوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکمہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گول تتہ پانی روڈ پر آب نکاسی کے نظام کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے، خستہ حال نالیوں کی مرمت کی جائے اور بارش کے دوران پانی کی مناسب نکاسی کے لیے مستقل انتظامات کیے جائیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں شدید بارشوں کے دوران مزید رہائشی مکانات اور املاک متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔