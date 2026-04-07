رامبن: بانہال میں ہیروئن جیسا مادہ ضبط، ملزم گرفتار
پولیس کے مطابق معمول کی ناکہ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کی تلاشی لینے کے بعد ممنوعہ مادہ برآمد کیا گیا۔
Published : April 7, 2026 at 7:18 AM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف ایک کارروائی کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن بانہال کی ایک ٹیم نے ایک شخص کو منشیات کے ساتھ گرفتار کر لیا۔
تفصیلات کے مطابق پولیس اسٹیشن بانہال کی ٹیم معمول کی ناکہ چیکنگ کر رہی تھی، اسی دوران پولیس اہلکاروں نے ٹی چوک، این ایچ-44 بانہال پر ایک شخص روکا، جس نے پولیس کو دیکھ کر مشکوک حرکتیں کرنے لگا۔ پولیس ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ شخص کو حراست میں لے لیا۔
جامہ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے تقریباً 29.46 گرام ایک ممنوعہ مادہ، جو بظاہر ہیروئن معلوم ہوتا ہے، برآمد کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 56/2026 تحت دفعات 8/21/22 این ڈی پی ایس ایکٹ پولیس اسٹیشن بانہال میں درج کی گئی ہے۔ ملزم کی شناخت رمیز راجہ ولد محمد اشرف میر ساکن ہری بالا، ٹریہم، تحصیل کپواڑہ، ضلع کپواڑہ کے طور پر ہوئی ہے۔ مقدمے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
رامبن پولیس نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ چوکس رہیں، خود کو اور اپنوں کو منشیات کی لعنت سے دور رکھیں اور معاشرے کو بھی منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء سے پاک کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔
