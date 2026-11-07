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دیوالی کے پیشِ نظر رام بن میں سکیورٹی سخت، تلاشی اور چیکنگ کا عمل جاری
دیوالی پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رام بن پولیس نے سکیورٹی سخت کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں چیکنگ آپریشنز شروع کر دیے۔
Published : November 7, 2026 at 7:29 AM IST
رامبن (نواز رونیال): دیوالی کے تہوار کے پیشِ نظر رام بن پولیس نے ضلع بھر میں حفاظتی اور احتیاطی اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں تاکہ تہوار کو پُرامن ماحول میں منانے کے ساتھ ساتھ امن و قانون کی صورتِ حال برقرار رکھی جا سکے۔
حفاظتی انتظامات کے تحت رام بن پولیس نے اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) رام بن کے اشتراک سے ضلع کے مختلف مقامات پر متعدد سکیورٹی اور چیکنگ آپریشنز انجام دیے۔
ان کارروائیوں کے دوران بازاروں، عوامی مقامات اور دیگر حساس علاقوں میں بڑے پیمانے پر پیدل گشت کیا گیا، جبکہ ڈھوکوں اور دیگر حساس و کمزور مقامات کی باریک بینی سے تلاشی اور سکیورٹی جانچ کی گئی۔ اس کے علاوہ پٹاخوں کی فروخت کے مقامات کا معائنہ کرکے مقررہ حفاظتی ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے اقدامات بھی کیے گئے۔
مزید برآں، ایس او جی رامبن نے اہم مقامات پر موبائل وہیکل چیک پوسٹس قائم کیں، جب کہ پولیس ٹیموں نے گاڑیوں کی سخت چیکنگ کے ساتھ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے چالان بھی کیے۔ ان اقدامات کا مقصد نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانا اور سڑکوں پر حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
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پولیس کے مطابق یہ پیشگی اقدامات سکیورٹی نظام کو مزید مضبوط بنانے، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام اور عوام کو محفوظ اور پُرامن تہوار کا ماحول فراہم کرنے کے مقصد سے کیے جا رہے ہیں۔
رام بن پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دیوالی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ منائیں، حفاظتی ہدایات پر عمل کریں، سکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی پولیس تھانے یا پولیس چوکی کو دیں۔
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