رامبن کے چندر کوٹ میں منشیات فروش گرفتار، 03.13 گرام ہیروئن برآمد
پولیس کے مطابق قومی شاہراہ پر ایک ناکہ پر مشتبہ شخص کی تلاشی لی گئی تو اس کے قبضے سے ہیروئن جیسا مادہ برآمد ہوا۔
Published : May 7, 2026 at 7:31 AM IST
رامبن ( نواز رونیال): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں ڑسٹرکٹ پولیس رامبن نے معاشرے سے منشیات کے ناسور کے خاتمے کے لیے اپنی مسلسل کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے تھانہ پولیس چندرکوٹ نے ایک منشیات سملگر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 3.13 گرام ہیروئن جیسا مادہ برآمد کرنے کا دعوا کیا ہے۔
پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق مخصوص اطلاع کی بنیاد پر قومی شاہراہ NHW-44 پر ایک خصوصی ناکہ قائم کیا گیا جہاں مشتبہ شخص کو روکا گیا اور اس کی تلاشی لی گئی۔
تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے ہیروئن جیسا مادہ برآمد ہوا۔ مذکورہ شخص کی شناخت عمران بن حنیف ولد محمد حنیف ساکن چندرکوٹ تحصیل و ضلع رام بن کے طور پر ہوی ہے انکے قبضے سے پولی تھین سمیت یہ مادہ برآمد کیا گیا۔
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن چندرکوٹ میں ایف آئی آر نمبر 30/2026 زیر دفعہ 8/21 این ڈی پی ایس ایکٹ درج کی گئی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے تاکہ آگے اور پیچھے کے روابط کا پتہ لگا کر ضلع رام بن میں منشیات کے نیٹ ورک کو جڑہ سے ختم کیا جا سکے۔
ضلع پولیس سربراہ ( ایس ایس پی رامبن ) ارون گپتا ضلع رامبن نے منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس مشن کے لیے ضلع رامبن کے مذہبی، سماجی رہنماوں کے علاوہ عام شہروں سے بھر پور تعاون کی اپیل کی۔
