ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن میں دو منشیات فروش گرفتار، 103 بیوپرینورفین گولیاں برآمد
رامبن پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تھت ایف آئی آر درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔
Published : June 1, 2026 at 6:01 PM IST
رامبن (نواز رونیال): منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کے خلاف اپنی مسلسل مہم جاری رکھتے ہوئے رامبن پولیس نے نفسیاتی اثرات کی حامل ممنوعہ ادویات کی غیر قانونی نقل و حمل اور قبضے میں ملوث دو افراد کو گرفتار کر لیا۔
مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس رامبن نے شان پیلس، رامبن میں ایک ناکہ چیکنگ پوسٹ قائم کی۔ چیکنگ کے دوران جموں سے کشمیر کی جانب جا رہی ایک ماروتی سوزوکی سوئفٹ چیسس گاڑی کو روک کر اس کی مکمل تلاشی لی گئی۔
تلاشی کے دوران پولیس نے مشتبہ اسمگلروں کے قبضے سے مجموعی طور پر 103 ایڈنوک-این (بیوپرینورفین 2 ملی گرام) گولیاں برآمد کیں۔ غلام نبی ولد خدا بخش، ساکن امکوٹ چملواس رامبن کے قبضے سے 79 گولیاں اور محمد مزمل ولد محمد اسحاق، ساکن سنگلدان، رامبن کے قبضے سے 24 گولیاں برآمد کی گئیں۔
برآمد شدہ ممنوعہ ادویات مذکورہ افراد کے غیر قانونی قبضے سے برآمد ہوئیں، جنہیں قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے موقع پر ہی ضبط کر لیا گیا۔
اس سلسلے میں جرم کا نوٹس لیتے ہوئے تھانہ رامبن میں ایف آئی آر نمبر 134/2026 این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/21/22 کے تحت درج کی گئی ہے۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے تاکہ برآمد شدہ ممنوعہ مواد کے ماخذ اور اس کی ممکنہ ترسیل و تقسیم کے نیٹ ورک کا پتہ لگایا جا سکے۔
مزید پڑھیں:
ضلع انتظامیہ اننت ناگ کا بڑا کریک ڈاؤن، بٹینگُو میں منشیات سے منسلک شخص کی غیر قانونی دکان مسمار
منشیات مخالف مہم کے تحت کولگام میں 'مہا پدیاترا' کا اہتمام
ہزار سے زائد منشیات فروش گرفتار، 930ایف آئی آر درج: منوج سنہا
نشہ مُکت جموں و کشمیر ابھیان قابلِ ستائش، تاہم زمینی سطح پر مؤثر عمل درآمد بھی ضروری: ڈاکٹر طلعت مجید