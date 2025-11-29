ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں غیر قانونی کان کنی ریکٹ بے نقاب، پولیس آپریشن میں بھاری مشینری ضبط
پولیس ٹیموں نے موقعے سے پانچ جے سی بی مشینوں اور نو ڈمپرز سمیت کل 18 گاڑیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔
Published : November 29, 2025 at 7:12 AM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جموں و کشمیر کے پلوامہ میں پولیس نے غیر قانونی کانکنی کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے گذشتہ روز رات دیر گئے ایک منظم کارروائی کے دوران بھاری مشینری اور متعدد گاڑیوں کو ضبط کر لیا۔ یہ کارروائی سڈکو لاسی پورہ اور گُنڈ اچھن پنجورن کے دو الگ الگ مقامات پر ایک ہی وقت میں انجام دی گئی۔
پولیس ٹیموں نے موقعے سے جو مشینری اور گاڑیاں اپنی تحویل میں لیں، ان میں 02 ایل این ٹیز، 05 جے سی بی مشینیں، 09 ڈمپرز، 02 ٹپرز قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام گاڑیاں رات کے وقت معدنیات کی غیر قانونی نکاسی اور ان کے نقل و حمل میں استعمال ہو رہی تھیں۔
اس معاملے میں قوانین کی خلاف ورزی کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے ایف آئی آر نمبر 99/2025 اور ایف آئی آر نمبر 100/2025 درج کی گئی ہیں، جن میں دفعہ 303(2) بھارتیہ نیائے سنہیتا (BNS) اور دفعہ تین پی پی ڈی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ اس غیر قانونی سرگرمی کے پورے نیٹ ورک اور ملوث افراد کا سراغ لگایا جا سکے۔
پلوامہ پولیس نے واضح کیا کہ ضلع میں غیر قانونی کانکنی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل جاری رہے گا اور قدرتی وسائل کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی کان کنی اور قدرتی وسائل کا استحصال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں مختلف اضلاع میں غیر قانونی کان کنی میں استعمال ہونے والی سینکڑوں گاڑیوں کو ضبط کیا گیا ہے۔ اس سے قبل آٹھ اکتوبر کو پولیس نے اطلاع دی کہ اننت ناگ ضلع میں مارچ سے ستمبر 2025 تک ضلع میں غیر قانونی کان کنی میں استعمال ہونے والی 229 گاڑیاں ضبط کیں۔ خیال رہے کہ غیر قانونی کان کنی سے نہ صرف زراعت اور آبپاشی نظام پر منفی اثر پڑتا ہے بلکہ وادی کے ماحولیات اور قدرتی خوبصورتی پر تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
مزید پڑھیں: کشمیر، ماحولیاتی تباہی کی دہلیز پر
اننت ناگ، غیر قانونی کان کنی کے خلاف کریک ڈاون 7 ماہ میں229 گاڑیاں ضبط
کشمیر: غیر قانونی کان کنی جاری، حکمران جماعت کے رکن اسمبلی کا اعتراف
’غیر قانونی کان کنی زراعت کے لیے بڑا خطرہ‘