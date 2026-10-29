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پلوامہ: مقامی لوگوں کا زمین کے اسٹیٹس کی اپ گریڈیشن اور سی ایل یو کا عمل آسان بنانے کا مطالبہ، روزگار پیدا کرنے پر زور
ضلع کے کئی علاقوں میں زرعی اراضی گزشتہ پانچ سے دس دہائیوں سے باغبانی اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔
Published : October 29, 2026 at 12:27 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 4:48 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں مقامی باشندوں اور سماجی کارکنوں نے زمین کے ریونیو ریکارڈ میں موجودہ زمینی صورتحال کے مطابق درستگی اور اسٹیٹس کی اپ گریڈیشن کا مطالبہ کرتے ہوئے چینج آف لینڈ یوز (سی ایل یو) کے طریقۂ کار کو آسان بنانے پر زور دیا ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ضلع کے کئی علاقوں میں زرعی اراضی گزشتہ پانچ سے دس دہائیوں، بلکہ بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ عرصے سے باغبانی اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تاہم سرکاری ریونیو ریکارڈ میں آج بھی ایسی زمین کو ’’آبی اول‘‘ کے زمرے میں درج کیا گیا ہے۔
انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ زمین کی موجودہ نوعیت، حقیقی استعمال اور نافذ قوانین کے مطابق ریونیو ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جائے، تاکہ مقامی لوگوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔
اس موقع پر مقامی باشندوں نے کہا کہ وادی کشمیر میں بے روزگاری ایک اہم مسئلہ ہے اور سرکاری و نجی شعبوں میں روزگار کے محدود مواقع کے باعث نوجوان خود روزگار کے ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم، سی ایل یو کے طویل اور پیچیدہ طریقۂ کار کے باعث انہیں کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن فاروق احمد میر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زمین کے ریونیو ریکارڈ کو موجودہ زمینی صورتحال اور متعلقہ قانونی تقاضوں کے مطابق درست کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ کے کئی علاقوں میں زمین دہائیوں سے باغبانی اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن سرکاری ریکارڈ میں اب بھی اسے ’’آبی اول‘‘ درج کیا گیا ہے۔
فاروق احمد میر نے کہا کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے پیش نظر نوجوانوں کے لیے خود روزگار کے مواقع پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے ڈویژنل انتظامیہ اور جموں و کشمیر حکومت سے اپیل کی کہ سی ایل یو کے عمل کو آسان، شفاف اور عوام دوست بنایا جائے، جبکہ غیر ضروری دفتری تاخیر کو بھی کم کیا جائے، تاکہ نوجوان اپنے کاروبار شروع کرکے روزگار کے نئے مواقع پیدا کر سکیں۔
دریں اثنا، ضلع پلوامہ کے سینئر سیاسی رہنما اور سماجی کارکن محمد الطاف بٹ نے بھی زمین کے ریونیو ریکارڈ کو موجودہ قانونی حیثیت اور زمین کے حقیقی استعمال کے مطابق اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
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انہوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ضروری اقدامات کریں، تاکہ مقامی باشندوں کو درپیش مشکلات دور ہوں اور نوجوانوں کو کاروبار اور خود روزگار کے بہتر مواقع میسر آ سکیں۔