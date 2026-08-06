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پلوامہ لاسی پورہ سڑک خستہ حالی کا شکار، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا
مقامی لوگوں کے مطابق سڑک جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے سفر کرنا دشوار ہو گیا ہے۔
Published : August 6, 2026 at 2:00 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) ضلع پلوامہ کو لاسی پورہ صنعتی اسٹیٹ سے ملانے والی اہم رابطہ سڑک گزشتہ کئی برسوں سے خستہ حالی کا شکار ہے، جس کے باعث روزانہ ہزاروں مسافروں، مقامی رہائشیوں، تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
یہ سڑک ضلع پلوامہ کو ضلع اننت ناگ سے جوڑنے والی اہم شاہراہوں میں شمار ہوتی ہے اور لاسی پورہ صنعتی اسٹیٹ تک مختلف اضلاع سے آمد و رفت اور سامان کی ترسیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ روزانہ ہزاروں چھوٹی اور بڑی گاڑیاں اس سڑک سے گزرتی ہیں، جب کہ بھاری مال بردار گاڑیاں صنعتی اسٹیٹ تک خام مال اور دیگر ضروری اشیا بھی اسی راستے سے پہنچاتی ہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق سڑک جگہ جگہ گہرے گڑھوں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف سفر کرنا دشوار ہو گیا ہے بلکہ ٹریفک حادثات کے امکانات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
علاقہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ لاسی پورہ صنعتی اسٹیٹ کے قریب سے گزرنے والے نالہ رمبی آرا میں مبینہ طور پر غیر قانونی کانکنی بھی کی جا رہی ہے، جب کہ بھاری ڈمپر مسلسل اسی سڑک سے گزرتے ہیں، جس کے باعث سڑک مزید تباہ حالی کا شکار ہو رہی ہے۔
مقامی باشندوں، صنعت کاروں، تاجروں، مسافروں اور ٹرانسپورٹروں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ سڑک کی خستہ حالت کا فوری نوٹس لیا جائے اور اس کی مرمت و ازسرِ نو تعمیر کا کام جلد شروع کیا جائے تاکہ عوام کو محفوظ، بہتر اور ہموار سفری سہولیات میسر آ سکیں۔
دریں اثنا، سماجی و سیاسی کارکن فیاض احمد صوفی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت عوامی مسائل کے حل کے بجائے سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے قبل عوام سے کیے گئے وعدے ابھی تک پورے نہیں کیے گئے، جبکہ حکومت کی اولین ذمہ داری بنیادی سہولیات کی فراہمی اور عوامی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے عوام کے بنیادی مسائل کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ ضلع پلوامہ کے بیشتر علاقوں میں سڑکوں کی حالت انتہائی خراب ہے، جس کے باعث عوام طویل عرصے سے بہتر سڑک رابطوں اور ہموار سفری سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
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