ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ: دہلی دھماکے میں ملوث ڈاکٹر عمر نبی کا گھر منہدم کر دیا گیا، ویڈیو دیکھیں
ڈاکٹر عمر نبی کے گھر کو جموں و کشمیر کے پلوامہ ضلع میں سیکورٹی فورسز نے مسمار کر دیا ہے۔
By PTI
Published : November 14, 2025 at 8:17 AM IST
سری نگر: دہلی دھماکے میں ملوث دھماکہ خیز مواد سے بھری کار چلانے والے ڈاکٹر عمر نبی کے گھر کو جموں و کشمیر کے پلوامہ ضلع میں سیکورٹی فورسز نے مسمار کر دیا ہے، حکام نے جمعہ کو اس بات کی اطلاع دی۔
انہوں نے بتایا کہ انہدام جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو کیا گیا۔
پیر کی رات لال قلعہ کے قریب کار دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے کی جگہ سے جمع کیے گئے ڈی این اے کے نمونے ڈاکٹر عمر کی والدہ سے ملنے کے بعد اس کی تصدیق ہوئی۔
عمر، جو اپنے حلقے میں علمی طور پر ایک ماہر پیشہ ور کے طور پر جانا جاتا تھا، گزشتہ دو سالوں میں مبینہ طور پر بنیاد پرست ہو گیا تھا۔ تفتیش کاروں نے بتایا کہ اس نے سوشل میڈیا پر کئی بنیاد پرست پیغام رسانی گروپوں میں شمولیت اختیار کی تھی۔
اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
یہ خبر اپ ڈیٹ کی جا رہی ہے۔۔۔۔