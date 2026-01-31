ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہمولہ: جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کی تیاری کے لیے کتاب کی رسم رونمائی
"جے کے پی ایس سی کوئیک ریویو فار میڈیکل آفیسرز" کی تصنیف ڈاکٹر عظمت گوہر خان نے کی ہے۔
Published : January 31, 2026 at 9:47 AM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن (میڈیکل) کی تیاری کے لیے جی ایم سی بارہمولہ میں ڈاکٹر عظمت گوہر خان کی کتاب "جے کے پی ایس سی کوئیک ریویو فار میڈیکل آفیسرز" کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اس موقعے پر کتاب کے مصنف عظمت گوہر خان نے کہا کہ جے کے پی ایس سی کافی مشکل امتحان ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم اس کتاب کے تین ایڈیشن شائع کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے اس کتاب کا چوتھا ایڈیشن چھاپہ ہے۔ ان کے مطابق طلباء کو اس کتاب سے امتحانات میں کافی فائدہ مل رہا ہے۔
اس اجرائی تقریب میں پروفیسر (ڈاکٹر) ماجد جہانگیر، پرنسپل، جی ایم سی بارہمولہ نے بھی شرکت کی اور مصنف کی کاوشوں کا سراہا۔ اس کتاب کو ایک موبائل ایپلیکیشن کے ساتھ بھی انضمام کیا گیا ہے، جو طلباء کو پریمیم سبسکرپشن پر ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم تک رسائی فراہم کرتا ہے۔
اس کتاب میں اہم تصورات، امتحان پر مبنی نظرثانی پوائنٹس، اور اکثر پوچھے جانے والے سوالات شامل کیے گئے ہیں، جو میڈیکل آفیسرز کی بھرتی کے امتحانات کی تیز اور موثر تیاری میں مدد کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
اس موقعے پر پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے مصنفین نے خطے کے لیے مخصوص تعلیمی وسائل کی اہمیت اور جموں و کشمیر اور بھارت میں نوجوان ڈاکٹروں اور پوسٹ گریجویٹ کے خواہش مندوں کو بااختیار بنانے کے لیے اور ڈیجیٹل لرننگ سالوشنز فراہم کرنے کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔
اس تقریب میں سینئر فیکلٹی ممبران، میڈیکل آفیسرز، پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز اور طلباء نے شرکت کی، جو خطے کے طبی تعلیم کے ماحولیاتی نظام میں ایک قابل ذکر تعلیمی سنگ میل ہے۔
