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جموں و کشمیر پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید قرہ نے بی جے پی پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگایا
قرہ نے کہاکہ بی جے پی نے ہمیشہ دوہرا معیار اپنایا ہے۔ چاہے وہ دہشت گردی ہو، ہندوستان-پاکستان بات چیت، یا بین الاقوامی معاہدے۔
Published : November 20, 2026 at 8:20 PM IST
جموں: جموں و کشمیر پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید قرہ نے جمعہ کو بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت پر پاکستان اور دیگر پڑوسی ممالک کے تئیں دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی خارجہ پالیسی میں ہم آہنگی کا فقدان ہے۔
ان کے تبصرے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کوآرڈینیشن ڈاکٹر مصدق مسعود ملک کے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) فورم برائے تہذیبی مکالمے میں شرکت کے لیے دہلی پہنچنے کے بعد سامنے آئے۔
قرہ نے کہا، "بی جے پی نے ہمیشہ دوہرا معیار اپنایا ہے۔ چاہے وہ دہشت گردی ہو، ہندوستان-پاکستان بات چیت، یا بین الاقوامی معاہدے، اس کا نقطہ نظر مستقل طور پر دوہرے معیارات پر مشتمل رہا ہے۔"
انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی کا حوالہ دیتے ہوئے قرہ نے الزام لگایا کہ جو لوگ پہلے اس اقدام کی سخت مخالفت کرتے تھے اب وہ مختلف موقف اپنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیراعظم بن بلائے پاکستان گئے، اس سے بڑی دوہرے معیار کی کیا مثال ہو سکتی ہے۔
قرہ نے کہا کہ بی جے پی خارجہ پالیسی میں اپنی سمت کھو چکی ہے اور پڑوسی ممالک بشمول پاکستان، چین، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے تئیں یکساں رویہ اپنانے کے بجائے روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔