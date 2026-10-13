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ائمہ و خطباء  کیا کہیں، یہ بھی وقف بورڈ طے کرے گا؟ عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی سمیت کشمیری علماء برہم

جمعہ کے خطبات پر وقف بورڈ کی ہدایات کی جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی سمیت میرواعظ کشمیر نے سخت مخالفت کی ہے۔

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متحدہ مجلس علماء کا سرینگر میں ایک اجلاس (فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 13, 2026 at 2:35 PM IST

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Updated : October 13, 2026 at 3:39 PM IST

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جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے مساجد میں جمعہ کے خطبات کے لیے "یکساں موضوعات"(تقاریر) مقرر کرنے کی تجویز پر سیاسی اور مذہبی حلقوں نے سخت مخالفت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی اور میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق کی سربراہی میں متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر نے اس اقدام پر سخت اعتراضات اٹھاتے ہوئے اسے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔

جموں و کشمیر وقف بورڈ نے مرکزی زیر انتظام علاقے کی تمام مساجد میں جمعہ کے خطبات کے لیے یکساں موضوعات متعین کرنے کی پہل کی ہے۔ اس اقدام کا مقصد مذہبی مقامات پر خطبات کے دوران مخصوص موضوعات کو اجاگر کرنا بتایا گیا ہے۔ اس ضمن میں جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے وقف بورڈ کی جانب سے ائمہ مساجد کو جمعہ کے خطبات سے متعلق ہدایات دینے کو ریاست کی جانب سے مذہبی معاملات میں ایک اور مداخلت سے تعبیر کیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کا ایجنڈا مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کے راستے تلاش کرنا ہے۔ ان کے مطابق: "یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کی طرح یہ اقدام بھی مذہبی معاملات میں یکسانیت لانے کی کوشش ہے۔" محبوبہ مفتی کے مطابق: "یہ مساجد تمام مسلمانوں کے پیسوں سے تعمیر کی گئی ہیں اور ہمارے ائمہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کہنا ہے اور کب کہنا ہے۔"

پی ڈی پی صدر نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت میں اقلیتی امور کی وزارت کے باوجود مسلمانوں اور ائمہ مساجد کے معاملات کو سمجھنے کا مسئلہ برقرار ہے۔ پی ڈی پی صدر نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ "جموں و کشمیر بی جے پی کے لیے ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے۔" انہوں نے کہا کہ "نئی دہلی میں بھی ایسے ہی اقدامات دیکھنے کو ملے ہیں، جیسے پہلے جموں و کشمیر میں دیکھے جاتے رہے ہیں۔"

وزیر اعلیٰ نے کہا 'تجویز کو واپس لیا جائے'
اس سے قبل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ردعمل میں کہا کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی ایسی کوشش ناقابل قبول ہے اور اسے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے وقف بورڈ کی چیئرپرسن پر اس تجویز کو فوری طور پر روکنے پر زور دیا ہے۔

متحدہ مجلس علماء کا رد عمل
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق کی سربراہی میں متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر نے بھی وقف بورڈ کی جانب سے مساجد میں جمعہ کے خطبات کے لیے یکساں موضوعات مقرر کرنے کی تجویز پر سخت اعتراض کیا ہے۔ اپنے بیان میں متحدہ مجلس علماء نے کہا ہے کہ "کسی قانونی یا انتظامی ادارے کی جانب سے منبر سے دیے جانے والے خطبات کے موضوعات متعین کرنے کی تجویز ناقابل قبول ہے۔ اور جموں و کشمیر کے مسلمان اسے تسلیم نہیں کریں گے۔"

ایم ایم یو کے بیان میں کہا گیا کہ "منبر ایک امانت ہے اور مذہبی رہنمائی علماء، ائمہ اور مسلمہ دینی اداروں کا دائرۂ اختیار ہے، جو اسلامی تعلیمات، علمی روایت اور مختلف مکاتب فکر کے اصولوں پر مبنی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ "حکومت یا ریاست خود کو یہ اختیار نہیں دے سکتی کہ وہ مذہبی خطابات کے موضوعات یا الفاظ طے کرے یا عقائد اور مذہبی معمولات میں مداخلت کرے۔"

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Last Updated : October 13, 2026 at 3:39 PM IST

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