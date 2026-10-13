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ائمہ و خطباء کیا کہیں، یہ بھی وقف بورڈ طے کرے گا؟ عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی سمیت کشمیری علماء برہم
جمعہ کے خطبات پر وقف بورڈ کی ہدایات کی جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی سمیت میرواعظ کشمیر نے سخت مخالفت کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 13, 2026 at 2:35 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 3:39 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے مساجد میں جمعہ کے خطبات کے لیے "یکساں موضوعات"(تقاریر) مقرر کرنے کی تجویز پر سیاسی اور مذہبی حلقوں نے سخت مخالفت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی اور میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق کی سربراہی میں متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر نے اس اقدام پر سخت اعتراضات اٹھاتے ہوئے اسے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔
جموں و کشمیر وقف بورڈ نے مرکزی زیر انتظام علاقے کی تمام مساجد میں جمعہ کے خطبات کے لیے یکساں موضوعات متعین کرنے کی پہل کی ہے۔ اس اقدام کا مقصد مذہبی مقامات پر خطبات کے دوران مخصوص موضوعات کو اجاگر کرنا بتایا گیا ہے۔ اس ضمن میں جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے وقف بورڈ کی جانب سے ائمہ مساجد کو جمعہ کے خطبات سے متعلق ہدایات دینے کو ریاست کی جانب سے مذہبی معاملات میں ایک اور مداخلت سے تعبیر کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کا ایجنڈا مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کے راستے تلاش کرنا ہے۔ ان کے مطابق: "یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کی طرح یہ اقدام بھی مذہبی معاملات میں یکسانیت لانے کی کوشش ہے۔" محبوبہ مفتی کے مطابق: "یہ مساجد تمام مسلمانوں کے پیسوں سے تعمیر کی گئی ہیں اور ہمارے ائمہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کہنا ہے اور کب کہنا ہے۔"
پی ڈی پی صدر نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت میں اقلیتی امور کی وزارت کے باوجود مسلمانوں اور ائمہ مساجد کے معاملات کو سمجھنے کا مسئلہ برقرار ہے۔ پی ڈی پی صدر نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ "جموں و کشمیر بی جے پی کے لیے ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے۔" انہوں نے کہا کہ "نئی دہلی میں بھی ایسے ہی اقدامات دیکھنے کو ملے ہیں، جیسے پہلے جموں و کشمیر میں دیکھے جاتے رہے ہیں۔"
This is an unacceptable attempt by the BJP to interfere in the religious affairs of Muslims and will not be accepted under any circumstances. The BJP appointed Chairperson must immediately halt this misplaced attempt to please her masters.— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 13, 2026
وزیر اعلیٰ نے کہا 'تجویز کو واپس لیا جائے'
اس سے قبل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ردعمل میں کہا کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی ایسی کوشش ناقابل قبول ہے اور اسے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے وقف بورڈ کی چیئرپرسن پر اس تجویز کو فوری طور پر روکنے پر زور دیا ہے۔
متحدہ مجلس علماء کا رد عمل
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق کی سربراہی میں متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر نے بھی وقف بورڈ کی جانب سے مساجد میں جمعہ کے خطبات کے لیے یکساں موضوعات مقرر کرنے کی تجویز پر سخت اعتراض کیا ہے۔ اپنے بیان میں متحدہ مجلس علماء نے کہا ہے کہ "کسی قانونی یا انتظامی ادارے کی جانب سے منبر سے دیے جانے والے خطبات کے موضوعات متعین کرنے کی تجویز ناقابل قبول ہے۔ اور جموں و کشمیر کے مسلمان اسے تسلیم نہیں کریں گے۔"
متحدہ مجلس علماء کا وقف بورڈ کی جانب سے جمعہ کے خطبات مقرر کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرنے کا اعلان متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر جو جموں و کشمیر کی سرکردہ دینی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے اور جس کی سربراہی میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کر رہے ہیں، نے وقف بورڈ کی جانب سے جمعہ کے روز مساجد میں یکساں خطبہ دینے سے متعلق سامنے آنے والی اطلاعات کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے۔ متحدہ مجلس علماء نے کہا کہ یہ تجویز بھی مضحکہ خیز ہے کہ کوئی قانونی و انتظامی ادارہ اس بات کا تعین کرے یا اسے منضبط کرنے کی کوشش کرے کہ مساجد کے منبرو محراب سے کیا وعظ و نصیحت کی جائے گی۔ جموں و کشمیر کے مسلمان ایسی کسی بھی کوشش کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ مجلس نے کہا کہ منبر ایک امانت ہے اور دینی رہنمائی علمائے کرام، ائمہ مساجد اور مسلمہ دینی اداروں کا دائرۂ کار ہے، جو اسلامی علوم، علمی روایت اور مختلف مکاتبِ فکر کی مستند تعلیمات سے جڑا ہوا ہے۔ ریاست یا حکومت اپنے طور پر یہ اختیار نہیں لے سکتی کہ وہ دینی خطابات کے موضوعات کا تعین کرے، خطبات کے لیے پہلے سے تحریر شدہ تقاریر مقرر یا خطیب کرے یا مذہبی عقائد اور عبادات کے معاملات میں مداخلت کرے۔ مجلس نے کہا کہ علمائے کرام اور دینی تنظیموں کا معاشرے کے مشترکہ دینی و سماجی مسائل کے حل کے لیے باہمی رضامندی سے جمع ہونا، مشاورت کرنا اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی لائحۂ عمل اختیار کرنا ایک الگ معاملہ ہے جبکہ ریاست سے وابستہ کسی انتظامی ادارے کی جانب سے خطبات کے موضوعات یا ان کے مندرجات متعین کرنے کی کوشش بالکل مختلف نوعیت کی ہے۔ ایسی کوشش دراصل مذہبی معاملات میں ریاستی مداخلت کو زبردستی مسلط کرنے کے مترادف ہے، جو مذہبی آزادی کے اصولوں کے منافی ہے۔ متحدہ مجلس علماء نے وقف بورڈ پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے غیر ضروری تنازعات اور خفیہ عزائم پر مبنی اقدامات کے بجائے اپنی انتظامی ذمہ داریوں، یعنی وقف املاک کے انتظام، دیکھ بھال اور تحفظ تک خود کو محدود رکھے، کیونکہ یہی اس کے سپرد کردہ فرائض کا بنیادی دائرہ ہے۔ متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر میں انجمن اوقاف جامع مسجد سرینگر، مفتی اعظم کا مسلم پرسنل لا بورڈ، دارالعلوم رحیمیہ، انجمن شرعی شیعیان، جمعیت اہل حدیث، مولانا مسرور عباس انصاری، انجمن حمایت الاسلام، جامعہ سبیل الہدیٰ بمنہ سرینگر، انجمن تبلیغ الاسلام، جمعیت ہمدانیہ، انجمن علماء احناف، دارالعلوم قاسمیہ، دارالعلوم بلالیہ، انجمن نصرت الاسلام، انجمن مظہر الحق، مرکزی رابطۂ ائمہ مساجد جموں و کشمیر، جمعیت الائمہ والعلماء، انجمن ائمہ و مشائخ کشمیر، دارالعلوم نقشبندیہ، دارالعلوم رشیدیہ، اہل بیت فاؤنڈیشن، مدرسہ کنز العلوم، ادارہ غوثیہ سرائے بالا، خانقاہِ حیدریہ عیش مقام، پیروان ولایت، اوقاف اسلامیہ کھرم سرہامہ، بزم توحید اہل حدیث ٹرسٹ، انجمن تنظیم المکاتب، محمدی یتیم ٹرسٹ، انجمن انوار الاسلام، کاروان ختم نبوت، دارالعلوم سید المرسلین، انجمن علماء و ائمہ مساجد، مدرسہ ضیاء العلوم پونچھ، فلاح دارین ٹرسٹ ویلفیئر سوسائٹی اسلام آباد، اشرف العلوم حیدرپورہ، دارالعلوم داؤدیہ بٹہ مالو، دارالعلوم فرقانیہ نوشہرہ، دارالعلوم داؤدیہ خانیار، جمعیت العلماء، سراج العلوم، ادارہ وحدۃ المکاتب، دارالعلوم امدادیہ نٹی پورہ، دارالعلوم جامعۃ الرشاد اونتی پورہ، خانقاہ مرادیہ جامع مسجد کریری، دارالعلوم صوت القرآن گلشن آباد، عوامی راحت سینٹر، امامیہ فیڈریشن کشمیر، النور ٹرسٹ بمنہ، شاہین سنڈیکیٹ سوشل ٹرسٹ، جمعیت علماء و ائمہ مساجد جموں و کشمیر، دارالعلوم سید المرسلین کولگام، دارالعلوم سراج الہدیٰ ریاسی، جامعہ مرکز المعارف بھٹنڈی جموں، مدرسہ امداد الاسلام رحمت آباد کشتواڑ، مدرسہ انعام العلوم ڈوڈہ، جامعہ محمودیہ مینڈھر، جمعیت المؤمنات مینڈھر، جامعہ انوار القرآن پونچھ، دارالعلوم مفتاح المدارس کولگام اور مدرسہ جامعہ محمدیہ دچھن کشتواڑ،جمعیت العلمائے اثنا عشریہ کرگل،جامع مسجد کشتواڑ، جامع مسجد ڈوڈہ، جامع مسجد بانہال، سمیت دیگر معاصر دینی، ملی، سماجی اور تعلیمی ادارے شامل ہیں۔— Mirwaiz Manzil-Office of Mirwaiz-e-Kashmir (@mirwaizmanzil) October 13, 2026
ایم ایم یو کے بیان میں کہا گیا کہ "منبر ایک امانت ہے اور مذہبی رہنمائی علماء، ائمہ اور مسلمہ دینی اداروں کا دائرۂ اختیار ہے، جو اسلامی تعلیمات، علمی روایت اور مختلف مکاتب فکر کے اصولوں پر مبنی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ "حکومت یا ریاست خود کو یہ اختیار نہیں دے سکتی کہ وہ مذہبی خطابات کے موضوعات یا الفاظ طے کرے یا عقائد اور مذہبی معمولات میں مداخلت کرے۔"
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