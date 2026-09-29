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پولیس نے شاندار اختتامی تقریب کے ساتھ جموں و کشمیر پولیس اسپورٹس فیسٹیول 27-2026 مکمل کیا، تقریباً 1500 کھلاڑیوں نے شرکت کی
اس فیسٹیول میں مرد و خواتین سمیت تقریباً 1500 کھلاڑیوں نے پرجوش انداز میں شرکت کی۔
Published : September 29, 2026 at 8:02 PM IST
سوپور: (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے سوپور میں سوپور پولیس کی جانب سے سوِک ایکشن پروگرام کے تحت منعقدہ جموں و کشمیر پولیس اسپورٹس فیسٹیول 27-2026 کا آج خوشحال اسپورٹس اسٹیڈیم، سوپور میں ایک شاندار اختتامی تقریب کے ساتھ اختتام ہوا۔ اس فیسٹیول نے پولیس ڈسٹرکٹ سوپور میں تقریباً 20 دنوں تک جاری رہنے والی کھیلوں کی سرگرمیوں کا احاطہ کیا۔
اس فیسٹیول میں مرد و خواتین سمیت تقریباً 1500 کھلاڑیوں نے پرجوش انداز میں شرکت کی۔ پولیس ڈسٹرکٹ کے مختلف مقامات پر آٹھ مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جن میں کرکٹ، والی بال، ہینڈ بال، کبڈی، کھو-کھو، سائیکلنگ اور ایتھلیٹکس شامل تھے۔ ان مقابلوں نے نوجوان کھلاڑیوں کو مقابلہ کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے پلیٹ فارم فراہم کیا۔
اس دوران اختتامی تقریب کے دوران 'ڈورو والی بال کلب' اور 'سیلو والی بال کلب' کے درمیان والی بال کا سنسنی خیز فائنل کھیلا گیا، جس میں شامل کئی کھلاڑیوں نے یونین ٹیریٹری (یو ٹی) اور قومی سطح پر نمائندگی کر رکھی تھی۔ ڈورو والی بال کلب فاتح قرار پایا جبکہ سیلو والی بال کلب رنر اپ رہا۔ اس سے قبل کھیلے گئے کرکٹ فائنل میں لالہ الیون سوپور نے ونڈر بوائز پانزالہ کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔
اختتامی تقریب میں شرکاء، طلباء، نوجوانوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن سوپور، ہائیر سیکنڈری اسکولوں کے پرنسپلز، مختلف نجی تعلیمی اداروں کے سربراہان، زیڈ ای او سوپور، سول سوسائٹی اور اسپورٹس فورمز کے نمائندوں کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔اختتامی تقریب کے دوران فاتحین اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ فیسٹیول کے دوران کھیلوں کے جذبے اور پرجوش شرکت کو سراہا گیا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی سوپور افتخار طالب نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے بامقصد پلیٹ فارم فراہم کرنا، کھیلوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی توانائی کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ کھیل جسمانی تندرستی، نظم و ضبط، ٹیم ورک، اعتماد اور صحت مند مقابلے کے جذبے کو فروغ دیتے ہیں۔ انہوں نے میلے کو کامیاب بنانے میں تعاون کرنے پر تعلیمی اداروں، کھیلوں کی تنظیموں، سول سوسائٹی، سول انتظامیہ اور دیگر متعلقہ فریقین کا بھی شکریہ ادا کیا۔
آپ کو بتادیں کہ سوپور پولیس CAP 2026-27 کے تحت کھیلوں اور نوجوانوں پر مرکوز سرگرمیوں کا انعقاد جاری رکھے گی، جس میں مقامی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی، نوجوانوں کے لیے بامقصد مواقع پیدا کرنے اور نچلی سطح پر پولیس اور عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔