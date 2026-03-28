سوپور میں جموں و کشمیر پولیس اسپورٹس فیسٹیول 2025-26 اختتام پذیر، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی پر زور
فیسٹیول کے دوران کرکٹ، کبڈی، کھو کھو اور فٹبال جیسے مختلف کھیلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا۔
Published : March 28, 2026 at 8:44 PM IST
بارہمولہ : ضلع بارہمولہ کے سوپور میں جموں و کشمیر پولیس کے زیر اہتمام اسپورٹس فیسٹیول 2025-26 کا شاندار اختتام ہوا، جس میں نوجوان کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ تقریب میں مہمانِ خصوصی کے طور پر ڈی آئی جی نارتھ کشمیر رینج مقصود الزماں نے شرکت کی، جبکہ سوپور کے ایس ایس پی سمیت پولیس کے دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔
فیسٹیول کے دوران کرکٹ، کبڈی، کھو کھو اور فٹبال جیسے مختلف کھیلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا۔ پولیس حکام نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ایونٹس کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی آئی جی مقصود الزماں نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس گزشتہ کئی برسوں سے نوجوانوں کے لیے کھیلوں اور دیگر تعمیری سرگرمیوں کا انعقاد کر رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد انہیں منفی رجحانات اور غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رکھنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایک صحت مند اور باصلاحیت نوجوان ہی مستقبل میں ملک اور معاشرے کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں پولیس کی اولین ذمہ داری دہشت گردی کا خاتمہ ہے، وہیں منشیات کے خلاف کارروائی بھی ترجیحات میں شامل ہے۔ پولیس ان عناصر کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہی ہے جو معاشرے میں منشیات پھیلانے میں ملوث ہیں، اور ایسے افراد کی جائیدادیں بھی ضبط کی جا رہی ہیں۔
ڈی آئی جی نے سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ سوشل میڈیا استعمال کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جعلی یا گمراہ کن خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی کیونکہ اس سے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔