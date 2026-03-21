جے کے پولیس نے چوری کی بڑی واردات کو حل کیا، چوبیس گھنٹوں میں ملزم گرفتار، مال مسروقہ برآمد
پولیس نے برق رفتاری میں کارروائی کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر ایک چوری کے معاملے کو حل کرکے مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔
Published : March 21, 2026 at 7:00 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) ضلع میں گزشتہ کئی ہفتوں سے چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے عوام میں تشویش پائی جارہی ہے ۔ چوروں نے مختلف مقامات پر نقب زنی کرکے لاکھوں کا مال مسروقہ چوری کیا ۔جس کے بعد پولیس نے چوری کی وارداتوں کو روکنے کے لئے اپنا جال بچھایا ۔اسی سلسلہ کے تحت پولیس نے برق رفتاری اور پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر ایک چوری کے معاملے کو حل کر کے مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔
پولیس پوسٹ سنگم کو 21 مارچ 2026 کو ریاض احمد راہ ولد عبد الاحد راہ ساکن فریسل، کُولگام کی جانب سے ایک تحریری شکایت موصول ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ سمتھن میں واقع ان کی دکان سے 13 گاڑیوں کے ڈیک چوری ہو گئے ہیں۔ شکایت موصول ہوتے ہی پولیس اسٹیشن بیجبہاڑہ میں ایف آئی آر نمبر 63/2026 زیر دفعہ 303(2) بی این ایس درج کر کے فوری طور پر ڈی او سنگم پولیس پوسٹ تجمل کی سربراہی میں تفتیش شروع کی گئی۔
تحقیقات کے دوران عمر مجید بٹ ولد عبد المجید بٹ ساکن گبرپورہ، پلوامہ کو بطور ملزم شناخت کر کے گرفتار کیا گیا۔ اس کے انکشاف پر 24 گھنٹوں کے اندر تمام 13 مسروقہ گاڑیوں کے ڈیک برآمد کر لیے گئے۔ملزم سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے اور اس کے دیگر اسی نوعیت کے جرائم میں ملوث ہونے کے پہلوؤں کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔