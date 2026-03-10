ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں منشیات کی غیر قانونی تجارت سے بنائی گئی جائیداد ضبط: پولیس
پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ جائیداد منشیات کی غیر قانونی فروخت سے حاصل شدہ آمدنی سے تعمیر کی گئی تھی۔
Published : March 10, 2026 at 6:58 AM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) منشیات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پلوامہ پولیس نے گذشتہ روز کاکاپورہ کے ایک شخص کی دو منزلہ رہائشی عمارت ضبط کر لی، جس کی مالیت تقریباً 49,73,207 روپے بتائی جاتی ہے۔
پولیس کے مطابق یہ جائیداد عنایت طارق ولد طارق احمد لون ساکن کاکاپورہ، پلوامہ کی ملکیت ہے۔ مذکورہ مکان زمین کا خسرہ نمبر 1363 من (آبادیِ دہ)، کھوات نمبر 214 اور کھاتہ نمبر 616 ہے۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہ جائیداد منشیات کی غیر قانونی فروخت سے حاصل شدہ آمدنی سے تعمیر کی گئی تھی۔
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن پلوامہ میں درج ایف آئی آر نمبر 269/2025 کے تحت این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/21، 29 اور موٹر وہیکل ایکٹ کی دفعات 207 اور 3/181 کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی۔
پولیس ٹیم نے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس جائیداد کو ایک باضابطہ کارروائی کے دوران ضبط کیا۔ اس موقعے پر پولیس اہلکاروں کے علاوہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ، لمبردار اور چوکیدار بھی موجود تھے تاکہ تمام قانونی طریقہ کار کی مکمل پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے۔
پلوامہ پولیس نے منشیات کے ناسور کے خلاف اپنی سخت کارروائیوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ اگر کسی کو منشیات کی خرید و فروخت یا اسمگلنگ کے بارے میں کوئی اطلاع ہو تو وہ فوری طور پر پولیس کو آگاہ کریں تاکہ ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے۔
