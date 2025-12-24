ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں سال نو اور کرسمس تقریبات سے قبل اہم سیاحتی مقامات پر ملٹی لیئر سکیورٹی کا آغاز
انسپکٹر جنرل آف پولیس، کشمیر زون، وی کے برڈی کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں اہم مقامات پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔
سرینگر: نئے سال اور کرسمس کی تقریبات سے قبل جموں و کشمیر حکومت کو سیاحتی مقامات خاص طور پر سکی ریزورٹ گلمرگ پر رش کی توقع ہے جہاں حالیہ دنوں میں برف باری ہوئی ہے۔
سیاحوں کی سیفٹی اور سکیورٹی کے لیے جموں و کشمیر پولیس نے اہم سیاحتی مقامات بشمول کیبل کار ٹرمینلز، فاریسٹ ٹریکس، ہجوم والے سیاحتی مقامات اور اہم رسائی راستوں پر کثیر سطحی سکیورٹی تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے۔
یہ اقدامات اس سال اپریل میں پہلگام حملے کے پس منظر میں اٹھائے جا رہے ہیں جہاں دہشت گردوں کے ہاتھوں ایک مقامی ٹٹو آپریٹر اور 25 نہتے غیر مقامی سیاح ہلاک ہو گئے تھے۔ حکومت کو گلمرگ، پہلگام جیسے ریزورٹس میں نئے سال کی تقریبات سے پہلے سیاحوں کے بہت زیادہ رش کی توقع ہے جہاں کچھ مقامی لوگ اور سیاح جشن منانے آتے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد ان مقامات پر سیاحوں کی تعداد میں زبردست گراوٹ درج کی گئی۔
پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ انسپکٹر جنرل آف پولیس، کشمیر زون، وی کے برڈی نے سرینگر پولیس کنٹرول روم میں ایک سکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی تاکہ آنے والی تقریبات کے پرامن انعقاد کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔
میٹنگ میں کشمیر زون کے تمام ڈی آئی جی، ڈی آئی جی سی آر پی ایف شمالی/جنوبی سرینگر، ڈی آئی جی سی آئی ڈی کشمیر، کشمیر زون کے تمام ضلع ایس ایس پیز، ایس ایس پی پی سی آر کشمیر، ایس ایس پی ریلوے اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔
برڈی نے مربوط گشت، ریئل ٹائم انٹیلی جنس شیئرنگ، اور مسلسل نگرانی پر زور دیا۔ وادی بھر میں ہائی ویز، ریلوے ٹریکس اور ریلوے اسٹیشنوں کی سکیورٹی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ برڈی نے کہا کہ "چیک پوائنٹس پر، خاص طور پر رات کے اوقات میں سکیورٹی کو مضبوط کیا جانا چاہیے، اور پوری وادی میں غیر محفوظ مقامات پر چوکسی برقرار رکھی جائے۔"
آئی جی پی نے کہا کہ امن و سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے عناصر کے خلاف سخت چوکسی برقرار رکھی جائے۔
دریں اثنا، جموں و کشمیر کے چیف سکریٹری اتل دلو نے سول انتظامیہ اور پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ 26 جنوری 2026 کو 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے لیے جامع انتظامات کو یقینی بنائیں۔
اس موقعے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے چیف سکریٹری نے ڈویژنل اور ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ یوم جمہوریہ کے موقعے پر تمام سرکاری دفاتر اور نمایاں عمارتوں کو آرائشی روشنیوں سے منور کریں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ تمام سطحوں پر تقریبات میں زیادہ سے زیادہ عوامی شرکت کو یقینی بنائیں اور جموں و کشمیر کے طول و عرض میں مناسب تقاریب کا انعقاد کریں، جس سے اتحاد اور قومی فخر کے جذبے کی عکاسی ہو۔
دولو نے کہا کہ یوٹی کے ہر اسکول کو اپنا یوم جمہوریہ تقریب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انہوں نے تمام محکموں کے سربراہان اور ضلع افسران کو اپنے اپنے دفاتر میں یادگاری تقریبات منعقد کرنے کی ہدایت کی۔
