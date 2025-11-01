ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں جینتی پر شوپیان میں "رن فار یونٹی" کا انعقاد
واضح رہے کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جینتی کو یومِ قومی اتحاد (راشٹریہ ایکتا دیوس) کے طور پر منایا جاتا ہے۔
Published : November 1, 2025 at 9:35 AM IST
شوپیان (شاہد ٹاک): یومِ قومی اتحاد (راشٹریہ ایکتا دیوس) اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں سالگرہ کے موقعے پر جموں و کشمیر کے شوپیان میں "رن فار یونٹی" کا انعقاد کیا گیا۔ یہ دوڑ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز (ڈی پی ایل) شوپیان سے شروع ہو کر بس اسٹینڈ بٹہ پورہ تک گئی اور واپس ڈی پی ایل شوپیان میں اختتام پذیر ہوئی۔
تقریب کا آغاز ایس ایس پی شوپیان مشتاق احمد چوھدری (جے کے پی ایس) نے ہری جھنڈی دکھا کر کیا۔ وہ خود بھی ایڈیشنل ایس پی شوپیان، ڈی وائی ایس پی ہیڈکوارٹرز، ڈی وائی ایس پی ڈی اے آر اور دیگر افسران و اہلکاروں کے ہمراہ دوڑ میں شریک ہوئے، جس سے پروگرام کا جوش و خروش مزید بڑھ گیا۔
اس موقعے پر بڑی تعداد میں پولیس افسران، اہلکار، نوجوان، مختلف مدارس کے طلباء اور سول سوسائٹی کے اراکین نے حب الوطنی اور جوش و جذبے کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیا۔
یہ دوڑ قومی اتحاد، یکجہتی اور اجتماعی طاقت کے پیغام دینے کے مقصد سے منعقد ہوئی۔ ڈی پی ایل شوپیان کے مرکزی پروگرام کے علاوہ ضلع کے مختلف پولیس اسٹیشنز اور پولیس پوسٹس کی سطح پر بھی اسی نوعیت کی دوڑوں کا اہتمام کیا گیا، جن میں مقامی نوجوانوں، طلباء اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔
ایس ایس پی شوپیان نے اس موقعے پر کہا کہ “سردار ولبھ بھائی پٹیل نے قوم کو اتحاد، نظم و ضبط اور بھائی چارے کا جو درس دیا، وہ آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی قربانیاں اور وژن بھارت کی یکجہتی کی بنیاد ہیں۔ آخر میں شرکاء نے قومی اتحاد، ہم آہنگی اور امن کے عہد کو ایک بار پھر دہرایا۔
