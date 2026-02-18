ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈاک بنگلو میں 'حشن اے رامبن' پروگرام کا اہتمام
"حشن اے رامبن" پروگرام ضلع اور بیرون ضلع سے آئے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔
Published : February 18, 2026 at 9:08 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے "حشن اے رامبن" کے عنوان سے ایک کلچرال پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس میں ضلع اور بیرون ضلع سے فنکاروں کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔
اس ثقافتی پروگرام میں مختلف فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جس سے حاضرین خوب لطف اندوز ہوئے۔ کلچرال پروگرام میں ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن محمد الیاس خان ، ایس ایس پی رامبن اون گپتا، ایس ایس پی ٹریفک راجہ عادل، کمانڈینٹ 84 بٹالین شری ارچ سنگھ، ڈپٹی ایس پی رامبن وقار بٹ ڈپی ایس پی، ڈی ار رامبن اور ضلع رامبن کے تمام ایس ایچ اوز موجود تھے۔
اس موقعے فنکارون نے پولیس کو شکریہ ادا کرتے ہوئے پولیس سے مطالبہ کیا کہ وہ مستقبل میں بھی اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کا سلسلہ جاری رکھیں۔ پروگرام کے اختام پر فنکاروں کو انعامات سے نوازا گیا۔ واضح رہے کہ تین دہائی کے طویل عرصے کے دوران پولیس کی جانب سے پہلے بار اس قسم کا پروگرام کا اہتمام کیا گیا جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں پولیس اور دیگر سکیورٹی فورسز کی طرف سے اس نوعیت کے پروگرام اور طبی کیمپوں وغیرہ کا انعقاد اکثر و بیشتر کیا جاتا رہتا ہے تاکہ عوام سے رابطہ مزید مضبوط کیا جا سکے۔