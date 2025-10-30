ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر پولیس اگلی نسل کے ہتھیاروں سے لیس: ایس ایس پی گاندربل
پولیس "اگلے درجے کے، جدید نسل کے ہتھیاروں" سے لیس ہے، جو کسی بھی حفاظتی چیلنج کا مضبوط زیادہ مؤثر جواب یقینی بناتی ہے۔
Published : October 30, 2025 at 10:08 AM IST
گاندربل، جموں و کشمیر (فردوس احمد تانترے): جے اینڈ کے پولیس اگلی نسل کے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اس طرح کا بیان سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) گاندربل، خلیل احمد پوسوال نے پیر کے روز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس "اگلے درجے کے، جدید نسل کے ہتھیاروں" سے لیس ہے، جو کسی بھی حفاظتی چیلنج کے مضبوط اور زیادہ مؤثر جواب کو یقینی بناتی ہے۔
گاندربل پولیس کی طرف سے ضلع پولیس لائنز (DPL) میں شہداء کے اعزاز میں منعقدہ ایک ثقافتی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی خلیل احمد پوسوال نے محکمہ کی بڑھتی ہوئی تکنیکی اور آپریشنل صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔
امن کی برقراری اور لوگوں کی حفاظت ضروری عمل
ایس ایس پی خلیل احمد پوسوال نے کہا، "ہماری فورس اچھی طرح سے تیار اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے۔ جدیدیت کے عمل نے امن کو برقرار رکھنے اور لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہماری صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔"
ثقافتی تقریب میں شہید ہونے والے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا
ثقافتی تقریب میں پولیس اہلکاروں اور مقامی فنکاروں کی پرجوش شرکت دیکھنے میں آئی جنہوں نے گانوں اور پرفارمنس کے ذریعے شہید ہونے والے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس پروگرام کا مقصد جموں و کشمیر پولیس کے جوانوں کی طرف سے ڈیوٹی کے دوران دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔