پلوامہ حملے کی ساتویں برسی پر تقاریب کا انعقاد، شہداء کو خراج عقیدت پیش
لیتہ پورہ ہائی وے پر جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف اور بھاجپا نے شہید اہلکاروں کو خراج پیش کیا۔
Published : February 14, 2026 at 1:26 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق، شبیر بٹ) : پلوامہ حملے کی ساتویں برسی کے موقع پر جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے لیتہ پورہ علاقے (جہاں یہ سانحہ پیش آیا تھا) میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ یاد رہے کہ14 فروری 2019 کو ایک خودکش حملے میں چالیس سے زائد سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔
ہفتہ کے روز لیتہ پورہ میں جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف کے علاوہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنماؤں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے بھی منعقدہ تقاریب میں شرکت کی۔
سی آر پی ایف کی 185ویں بٹالین کی جانب سے منعقدہ مرکزی تقریب میں اُن 40 بہادر جوانوں کی قربانیوں کو یاد کیا گیا جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تقریب میں شہداء کی یادگار پر گلباری کی کی گئی جبکہ حاضرین نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرکے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ تقریب میں سیول و پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ افسران، اہلکاروں، سیاسی رہنماؤں اور دیگر معزز شہریوں نے شرکت کی۔
سی آر پی ایف نے پیش کیا خراج
سی آر پی ایف کی جانب سے منعقدہ تقریب کے دوران ڈائریکٹر جنرل، سی آر پی ایف، گیانیندر پرتاپ سنگھ نے خطاب کرتے ہوئے کہا: ’’شہیدوں کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گیں۔‘‘ انہوں نے خطاب میں باور کیا کہ ’’حفاظتی اہلکار ملک کی سلامتی اور امن و امان کے قیام کے لیے ہر محاذ پر ثابت قدم ہیں۔‘‘ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔
بھاجپا نے بھی منعقد کی تقریب
ادھر، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جانب سے بھی لیتہ پورہ پر گل باری کی تقریب منعقد کی گئی جس میں پارٹی کے مقام ترجمان الطاف ٹھوکر سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا: ’’ملک، دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور ایسی کارروائیوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔‘‘ انہوں نے ’’شہداء کی بہادری اور وطن سے وابستگی‘‘ کو قوم کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔
واضح رہے کہ 14 فروری 2019 کو سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر ضلع پلوامہ کے لیتہ پورہ علاقے میں بارودی مواد سے بھری ایک نجی کار، جس میں خود کش حملہ آور سوار تھا، نے سی آر پی ایف کے قافلے کی ایک بس کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں زور دار دھماکہ ہوا اور 40 اہلکار شہید ہوگئے۔ یہ سانحہ ملک کی تاریخ کے المناک واقعات میں شمار کیا جاتا ہے جس نے پوری قوم کو سوگوار کیا تھا۔
حملے کے جواب میں بھارتی فوج نے جوابی کارروائی انجام دیتے ہوئے پاکستان اور پاکستانی زیر قبضہ کشمیر کے علاقوں میں سرجیکل سٹرائیک کرکے دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔
