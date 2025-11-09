ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجوری، کٹھوعہ اور رامبن میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن، دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی
'یہ کارروائیاں پاکستان سے سرگرم دہشت گردوں اور ان کے مقامی ساتھیوں کے خلاف کی جا رہی ہیں۔'
Published : November 9, 2025 at 1:01 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر پولیس نے اتوار کے روز دہشت گرد سرگرمیوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کو وسعت دیتے ہوئے جموں خطے کے مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کیں۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائیاں ان مقامی دہشت گردوں اور اُن کے اوور گراؤنڈ ورکرز (OGWs) کے خلاف کی جا رہی ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کر سرگرم ہیں۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ رامبن، کٹھوعہ اور راجوری اضلاع کے درجنوں مقامات پر وسیع سرچ اور کورڈن آپریشن جاری ہے۔ ہفتے کے روز ڈوڈہ ضلع میں بھی اسی طرح کی کارروائی کے دوران متعدد مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ خفیہ اطلاعات کے مطابق پہاڑی علاقوں میں سرگرم دہشت گرد سردیوں کے دوران نشیبی علاقوں میں پناہ گاہیں تلاش کر رہے ہیں، جس کے پیشِ نظر یہ آپریشن تیز کیے گئے ہیں۔
پولیس ترجمان کے مطابق رامبن ضلع کے بنیہال اور گول علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی گئی۔ یہ کارروائیاں سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس رامبن، ارون گپتا کی نگرانی میں مربوط انداز میں انجام دی گئیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آپریشن کا مقصد ان افراد کی سرگرمیوں کا پتہ لگانا تھا جن کے رشتہ دار یا تعلق رکھنے والے پاکستان سے سرگرم دہشت گرد ہیں، نیز مشتبہ افراد کے کوائف کی تصدیق کرنا اور حساس علاقوں میں سکیورٹی کو مزید سخت بنانا ہے۔
ترجمان کے مطابق دورانِ کارروائی پولیس نے اُن گھروں کی تلاشی لی جو پاکستان میں سرگرم دہشت گردوں یا ان کے اوور گراؤنڈ ورکروں کے رشتہ داروں اور ساتھیوں کی ملکیت ہیں۔ پولیس ٹیموں نے متعدد عمارتوں کا باریک بینی سے معائنہ کیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کسی بھی غیر قانونی یا ملک مخالف سرگرمی کو فروغ نہ دیا جا رہا ہو۔
پولیس کے مطابق یہ کارروائیاں فوج، سی آر پی ایف، ایس او جی اور مقامی مجسٹریٹس کی موجودگی میں انجام دی گئیں۔ ان آپریشنز کو اس انداز میں انجام دیا گیا کہ عام شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
پولیس نے کہا کہ یہ کارروائیاں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جاری حفاظتی اور خفیہ معلومات پر مبنی اقدامات کا حصہ ہیں۔ جموں و کشمیر پولیس پرعزم ہے کہ کسی بھی ملک مخالف نیٹ ورک کو ختم کیا جائے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔
عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے علاقوں میں کسی بھی مشتبہ نقل و حرکت یا فرد کے بارے میں بروقت اطلاع دیں۔ پولیس نے یقین دلایا کہ اطلاع دینے والے شہریوں کی شناخت کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اسی طرح کی تلاشی کارروائیاں کٹھوعہ اور راجوری اضلاع میں بھی جاری ہیں۔
