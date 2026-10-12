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پلوامہ میں جموں و کشمیر پولیس متحرک، رات دیر گئے مختلف مقامات پر موک ڈرلز اور نائٹ چیکنگ ناکے قائم
نائٹ چیکنگ ناکوں کے ذریعے رات کے اوقات میں نگرانی کے نظام کو مزید مستحکم بنانے پر توجہ دی گئی۔
Published : October 12, 2026 at 10:19 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جموں و کشمیر پولیس نے رات دیر گئے مختلف مقامات پر موک ڈرلز انجام دیں اور اہم مقامات پر نائٹ چیکنگ ناکے قائم کیے۔
جموں و کشمیر پولیس نے سی آر پی ایف، فوج، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور دیگر متعلقہ اداروں کے اشتراک سے پولیس ڈسٹرکٹ پلوامہ کے مختلف پولیس اسٹیشنوں اور پولیس چوکیوں کے تحت آنے والے علاقوں میں یہ کارروائیاں انجام دیں۔ اس دوران مختلف اہم مقامات پر نائٹ چیکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے، جہاں رات کے اوقات میں نگرانی اور چیکنگ کے انتظامات کیے گئے۔
ان کارروائیوں کا مقصد سکیورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنانا، اہلکاروں کی تیاری کا جائزہ لینا اور کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے کی صلاحیت کو یقینی بنانا ہے۔
موک ڈرلز کے دوران سکیورٹی اہلکاروں کی تیاری اور ہنگامی حالات میں فوری ردعمل دینے کی صلاحیت کو جانچا گیا، جبکہ نائٹ چیکنگ ناکوں کے ذریعے رات کے اوقات میں نگرانی کے نظام کو مزید مستحکم بنانے پر توجہ دی گئی۔
جموں و کشمیر پولیس اور دیگر سکیورٹی اداروں کی جانب سے یہ اقدامات ضلع پلوامہ میں سکیورٹی کو مضبوط بنانے، امن و امان برقرار رکھنے اور کسی بھی ممکنہ چیلنج سے بروقت نمٹنے کی تیاریوں کا حصہ ہیں۔