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جموں کشمیر پولیس نے کیا پاکستان سے جڑے نارکو ٹیرر نیٹ ورک کا پردہ فاش، تین گرفتار
جموں کشمیر پولیس نے نارکو ٹیرر ماڈیول سے جڑے تین افراد کی تحویل سے رائفل، منشیات اور نقدی برآمد کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 17, 2026 at 7:36 PM IST
جموں: جموں و کشمیر پولیس نے پاکستان کی سرپرستی میں چلنے والے ایک مبینہ نارکو ٹیرر ماڈیول کا پردہ فاش کرتے ہوئے ریاست پنجاب کے امرتسر علاقے سے تین اہم ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے ایک اے کے-56 رائفل، منشیات کے کئی پیکٹ اور بڑی مقدار میں نقد رقم بھی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جموں کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) جوگیندر سنگھ نے کہا کہ مسلسل کوششوں اور پنجاب پولیس کے تعاون سے جموں و کشمیر پولیس ان تین اہم افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی جو جموں و کشمیر میں منشیات کے اس نیٹ ورک کو چلا رہے تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس مبینہ نارکو ٹیرر ماڈیول کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ ان کے مطابق "منشیات پنجاب کے راستے جموں پہنچائی جاتی تھی، جبکہ کچھ کھیپ وادی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے اوڑی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے پار سے بھی لائی جاتی تھی۔"
ایس ایس پی نے بتایا کہ "پاکستان ڈرونز کے ذریعے منشیات کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور گولہ بارود بھی بھارتی سرحد میں گراتا ہے، جسے یہ ملزمان وصول کرنے کے بعد مختلف منشیات فروشوں تک پہنچاتے تھے۔"
جوگیندر سنگھ نے کہا کہ "ابتدا میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس ماڈیول میں آٹھ سے دس افراد شامل ہیں کیونکہ وہ مختلف ناموں سے سرگرم تھے، لیکن گرفتاریوں کے بعد معلوم ہوا کہ اس پورے نیٹ ورک کے مرکزی کردار صرف یہی تین افراد تھے، جنہیں پنجاب سے گرفتار کیا گیا۔"
انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل جموں و کشمیر پولیس وادی کشمیر سے تین افراد کو گرفتار کر چکی ہے جو اس معاملے میں ملوث تھے۔ اسی سلسلے میں رواں سال 4 اپریل کو ضلع سانبہ کے بین الاقوامی سرحدی علاقے سے گلزار احمد عرف لوو گوجر کو گرفتار کیا گیا تھا، جو جموں و کشمیر میں منشیات کے اس نیٹ ورک کا مرکزی سرغنہ نکلا۔
ایس ایس پی کے مطابق ان گرفتاریوں سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ "یہ گروہ یہاں سرگرم منشیات کے تقریباً 60 سے 70 فیصد نیٹ ورک سے وابستہ تھا۔" انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا پہلے ہی منشیات کے خلاف 100 روزہ مہم شروع کر چکے ہیں اور جموں و کشمیر پولیس نے منشیات کی سپلائی چین کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔"
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