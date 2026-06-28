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رامبن: منشیات اسمگلنگ معاملے میں ڈبل منزلہ رہائشی مکان، موٹر سائیکل اور بینک اکاؤنٹ منسلک
پولیس کے مطابق محمد یونس اور ان کی اہلیہ شبنم بیگم کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ معاملے میں متعدد مقدمات درج ہیں۔
Published : June 28, 2026 at 9:06 AM IST|
Updated : June 28, 2026 at 10:04 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں ہفتہ کے روز محکمہ مال اور ضلع پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء سے متعلق جرائم کے خلاف اہم قدم اٹھایا ہے۔ ضلع پولیس رامبن نے نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکو ٹروپک سبسٹینسز (NDPS) ایکٹ، 1985 کی دفعات کے تحت ایک دو منزلہ رہائشی مکان، ایک موٹر سائیکل اور ایک بینک اکاؤنٹ کو منسلک (اٹیچ) کر دیا ہے۔ یہ کارروائی جاری "نشہ مکت جموں و کشمیر مہم" کے تحت انجام دی گئی۔
یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ، 1985 کی دفعہ 68-F کے تحت ایف آئی آر نمبر 98/2026 کے سلسلے میں عمل میں لائی گئی، جو پولیس اسٹیشن رامبن میں دفعہ 8/20 این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت درج ہے۔
منسلک کی گئی جائیداد قصبہ رامبن کے میں وارڈ نمبر 01، تصیل و ،ضلع رامبن میں واقع ایک دو منزلہ رہائشی مکان شامل ہے، جو خسرہ نمبر 373 میں درج ہے۔ اس کا کل رقبہ 08 مرلہ (05 مرلہ کوٹھا اور 03 مرلہ غیر ممکن سہن) ہے۔ یہ جائیداد موضع رامبن میں واقع ہے اور محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق سرکاری زمین پر درج ہے۔ مذکورہ جائیداد محمد یونس ولد عبدالسلام، ساکن وارڈ نمبر 01، قصبہ رامبن ، تحصیل و ضلع رامبن کی ملکیت ہے۔
رہائشی مکان کے علاوہ ہیرو اسپلینڈر موٹر سائیکل، جس کا رجسٹریشن نمبر JK19-8071 ہے، اور شبنم بیگم زوجہ محمد یونس کے نام پر موجود بینک اکاؤنٹ، جس میں ₹3,45,921 کی رقم موجود ہے، کو بھی این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت منسلک کر دیا گیا ہے۔
جائیداد پر سرکاری نوٹس بھی چسپاں کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے عوام کو مطلع کیا گیا ہے کہ یہ جائیداد قانونی طور پر منسلک کی جا چکی ہے۔ نوٹس کے مطابق مجاز اتھارٹی کی پیشگی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص اس جائیداد کو خرید، فروخت، لیز، منتقل، رہن یا اس پر کسی تیسرے فریق کا حق قائم نہیں کر سکتا۔
پولیس کے مطابق محمد یونس اور ان کی اہلیہ شبنم بیگم منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث پائے گئے ہیں، اور ان دونوں کے خلاف متعدد مقدمات درج ہیں۔ موجودہ کارروائی جموں و کشمیر پولیس کی اس مسلسل مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد منشیات فروشوں کی غیر قانونی آمدن سے حاصل کیے گئے اثاثوں کی نشاندہی، ضبطی اور انہیں ان اثاثوں سے محروم کرنا ہے۔ منشیات کے نیٹ ورکس کی مالی بنیادوں کو نشانہ بنا کر ضلع پولیس رامبن ان جرائم کے معاشی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔
یہ کارروائی پولیس اسٹیشن رامبن کی ٹیم نے انسپکٹر وکرم پریہار، ایس ایچ او پولیس اسٹیشن رامبن کی قیادت میں، جبکہ وقار یونس بٹ (JKPS)، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ہیڈکوارٹرز) رامبن کی نگرانی میں انجام دی۔
ضلع پولیس رامبن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ منشیات کے ناسور کے خاتمے کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے اور آئندہ بھی منشیات فروشوں اور نشہ آور اشیاء سے متعلق جرائم میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ یا نشہ آور اشیاء سے متعلق کسی بھی معلومات سے پولیس کو بروقت آگاہ کریں۔ پولیس نے یقین دلایا ہے کہ فراہم کی جانے والی تمام معلومات کو مکمل رازداری میں رکھا جائے گا۔
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