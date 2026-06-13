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حکومت پیرا میڈیکل اسٹاف کے لیے ڈھائی دن کی اضافی تنخواہ واگزار کرے: شیخ معراج الدین
شییخ معراج الدین نے عمر حکومت پر پیرامیڈیکل ملازمین کے مطالبات کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔
Published : June 13, 2026 at 5:05 PM IST
ترال (شبیر بٹ): جموں وکشمیر فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے چیرمین شییخ معراج الدین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ محکمہ صحت میں تعینات ہزاروں پیرامیڈیکل ملازمین کے لیے ڈھائی دن کی اضافی تنخواہ کو واگزار کیا جائے کیونکہ یہ ملازمین اتوار کے علاوہ تہواروں کے موقعے پر بھی اپنے عزیر واقارب کو چھوڈ کر ڈیوٹی دیتے ہیں۔
موصوف آج ترال میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ شعبہ صحت میں کام کرنے والے ہزاروں پیرامیڈیکل اسٹاف اپنی ڈیوٹی خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں اور محکمہ صحت میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے سرکار اس ان کی جائز مانگوں کی جانب توجہ نہیں دے رہی ہے جس کی وجہ سے ان ملازمین کی زندگیاں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔
شییخ معراج الدین نے مزید کہا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے باوجود جائز مراعات سے محروم ہیں۔ ان کے مطابق ڈھائی دن اضافی تنخواہوں کا یہ معاملہ پانچ برسوں سے رکا پڑا ہے۔ اس بارے میں محکمے نے بار بار کی گزارشات پر اب تک کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ محکمے سے اپنا حق کا طلب کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود سرکار ان فرائض شناس ملازمین کی مانگوں کو نظر انداز کر رہی ہیں جو کہ ایک حیران کن امر ہے۔
انہوں نے وزیر صحت سکینہ ایتو سے اس بارے میں فوری مداخلت کی اپیل کی تاکہ ہزاروں پیرامیڈیکل ملازمین کو راحت مل سکے۔ عمر عبداللہ حکومت ملازمین کے فلاح وبہبود کے لیے بلند و بانگ دعوے تو کرتی ہے لیکن زمینی سطح پر ملازمین کی شکایات کا ایک انبار لگا ہوا یے۔ ان حالات میں سرکار کو ان کی جائز مانگوں پر عمل کرنا چاہیے۔
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