ترال: پوشاڈ کی آبادی پینے کے پانی سے محروم، لوگوں کا خاموش احتجاج
ماہ رمضان میں پانی کی شدید قلت کی وجہ سے علاقے کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
Published : February 28, 2026 at 11:12 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) جہاں ایک طرف سرکار عوام کو مبارک رمضان کے دوران ہر طرح کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے وہیں جنوبی کشمیر کے ترال میں کئی علاقے فی الوقت پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں۔ ترال کے پوشہاڈ بستی کے مکینوں نے محکمہ جل شکتی کے خلاف خاموش احتجاج کیا اور اپنی بات انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس سے قبل گذشتہ دنوں گلشن پورہ گجر بستی کے لوگوں نے بھی صاف پانی کے مطالبے پر احتجاج کیا۔
احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں گذشتہ پندرہ روز سے پینے کے پانی کی شدید قلت پائی جا رہی ہے، جس کے باعث خصوصاً ماہِ رمضان کے مقدس ایام میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
مقامی افراد کے مطابق انہیں سحری اور افطار کے اوقات میں پانی کی فراہمی نہ ہونے کے سبب روزے کی حالت میں دور دراز علاقوں سے پانی لانا پڑ رہا ہے۔ صاف پانی کی قلت کی وجہ سے ان مقدس ایام کے دوران پوری بستی کے لوگوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ کئی مرتبہ حکام کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا لیکن بے سود رہا۔ مظاہرین نے متعلقہ محکمہ سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر مداخلت کر کے پانی کی سپلائی بحال کریں تاکہ عوام کو مزید پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔