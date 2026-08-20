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پہلگام الائنس کا سیاحتی بحران پر اظہار تشویش، حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ
پہلگام الائنس نے طویل سیاحتی بحران پر تشویش جتاتے ہوئے حکومت سے کاروباری طبقے کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : August 20, 2026 at 6:59 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) پہلگام الائنس نے وادیِ کشمیر میں طویل عرصے سے جاری سیاحتی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ اور عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت سے سیاحوں کی آمد میں اضافے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔
پہلگام ہوٹلیئرز ایسوسی ایشن کے صدر مشتاق پہلگامی، پونی والاز ایسوسی ایشن کے صدر بلال احمد ماگرے اور پہلگام الائنس کے صدر محمد امین راتھر نے کہا کہ سیاحوں کی آمد میں مسلسل کمی کے باعث گزشتہ تقریباً دو برس سے سیاحت پر منحصر طبقے شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران کا اثر صرف ہوٹلوں تک محدود نہیں بلکہ ٹیکسی سروس، پونی سروس، ریستوران، ٹریڈ، ٹینٹ مالکان اور دیگر متعلقہ شعبوں پر بھی پڑا ہے۔ ان شعبوں سے براہِ راست اور بالواسطہ طور پر ہزاروں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔
پہلگام الائنس کے نمائندوں نے امرناتھ یاترا کے دورانیے میں کمی اور پہلگام سے یاترا بند کیے جانے پر بھی تشویش ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ روایتی یاترا راستے پر بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کرنے کے علاوہ قرض لے کر ٹینٹ، عارضی ریستوران، پونی سروس، ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات قائم کی تھیں تاکہ یاترا کے دوران انہیں سالانہ آمدنی حاصل ہو سکے، تاہم یاترا کے موجودہ انتظامات سے ان کی سرمایہ کاری شدید متاثر ہوئی ہے۔
پہلگام الائنس کے صدر محمد امین راتھر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سیاحت سے جڑے افراد سنگین مالی بحران سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مالی مشکلات کے سبب ان کے بچوں کی تعلیم پر بھی برا اثر پڑا ہے؛ فیس ادا نہ کر پانے کے باعث کئی افراد نے اپنے بچوں کو نجی اسکولوں سے نکال کر سرکاری اسکولوں میں داخل کرا دیا ہے۔ اس لیے حکومت کو سیاحت کو تقویت دینے کے لیے واضح اور ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔
سیاحتی شعبے سے وابستہ نمائندوں نے حکومت پر زور دیا کہ موجودہ صورت حال کو ایک سنگین معاشی مسئلے کے طور پر دیکھا جائے اور کشمیر کے سیاحتی شعبے کی بحالی کے لیے مستقل اور نتیجہ خیز مہم شروع کی جائے۔ الائنس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آنے والے سیاحتی و تجارتی میلوں اور نمائشوں، جن میں 'ٹریول اینڈ ٹورازم فیئر' (ٹی ٹی ایف) اور 'ساؤتھ ایشیاز ٹریول اینڈ ٹورازم ایکسچینج' (ایس اے ٹی ٹی ای) سمیت ملک کی مختلف ریاستوں میں منعقد ہونے والے دیگر بڑے ٹورازم ایونٹس شامل ہیں، سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے پلیٹ فارمز کشمیر کو ملک بھر کے ٹور آپریٹرز، ٹریول ایجنسیوں اور ممکنہ سیاحوں کے سامنے براہِ راست پیش کرنے کا اہم موقع فراہم کرتے ہیں۔
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نمائندوں نے حکومت پر زور دیا کہ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے کشمیر کو ایک محفوظ، پُرکشش اور سال بھر سیاحوں کے استقبال کے لیے تیار مقام کے طور پر پیش کیا جائے، تاکہ سیاحتی سیزن کو چند ماہ تک محدود رکھنے کے بجائے پورے سال سیاحوں کی آمد کو فروغ دیا جا سکے۔
پہلگام الائنس نے حکومت، محکمہ سیاحت، مقامی تجارتی تنظیموں اور سیاحتی ایسوسی ایشنز کے درمیان بہتر تال میل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محض تشہیری مہمات کافی نہیں ہیں، بلکہ ان کا عملی نتیجہ سیاحوں کی تعداد میں اضافے کی صورت میں سامنے آنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ سیاحت پہلگام کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہوٹلنگ، ٹرانسپورٹ، پونی سروس، تجارت، ریستوران، کیمپنگ اور دیگر متعلقہ شعبوں سے وابستہ ہزاروں خاندان اسی شعبے پر انحصار کرتے ہیں۔
پہلگام الائنس نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ اور عمر عبداللہ حکومت سے اپیل کی کہ تمام سیاحتی اسٹیک ہولڈرز کے مسائل کو سنجیدگی سے لیا جائے اور سیاحوں کی آمد بڑھانے، سیاحت کے فروغ کو مؤثر بنانے اور طویل عرصے سے متاثرہ کاروباری طبقے کو سہارا دینے کے لیے ایک واضح اور جامع ایکشن پلان مرتب کیا جائے۔
نمائندوں نے واضح کیا کہ وہ عارضی ریلیف کے بجائے طویل مدتی اور پائیدار اقدامات چاہتے ہیں، تاکہ سیاحتی کاروبار دوبارہ بحال ہو سکے، لوگوں کی سرمایہ کاری محفوظ رہے اور سیاحت پر منحصر ہزاروں خاندان دوبارہ معاشی استحکام حاصل کر سکیں۔
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