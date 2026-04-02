سوپور میں نیشنل رورل ہیلتھ مشن کے عارضی ملازمین کا احتجاج، حکومت پر مسلسل نا انصافی کا الزام
احتجاجی ملازمین نے مرکزی حکومت اور وزیر صحت سے گزارش کی کہ ان کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔
Published : April 2, 2026 at 3:05 PM IST
بارہمولہ (اننت ناگ): نیشنل رورل ہیلتھ مشن کے تحت گزشتہ بیس برسوں سے جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں کام کر رہے عارضی ملازمین نے آج اپنے مختلف مطالبات کی حمایت میں احتجاج کیا۔ اس مظاہرے میں ضلع بارہمولہ کے سوپور بلاک سے وابستہ ڈاکٹروں کے علاوہ پیرا میڈیکل اور منیجمنٹ ملازمین نے حصہ لیا۔
اس دوران مظاہرین نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لگاتار دو دن سے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ گذشتہ بیس برسوں سے جب سے ہم نے کام کرنا شروع کیا، ہمارے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہم کو وقت وقت پر تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، ہم لوگوں سے دن بھر کام لیا جاتا ہے مگر تنخواہ کافی کم دی جاتی ہے۔ سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری ملازمت مستقل کی جائے۔
احتجاجی ملازمین نے بتایا کہ اس سے قبل بھی ہم نے متعدد بار احتجاج کیا لیکن ہماری کسی بھی بات کو سنا نہیں جا رہا ہے۔ ہم جب بھی احتجاج کرتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے آب تک ہر مشکل وقت میں کام کیا ہے اور کووڈ وبا کے دوران تو ہم نے بارہمولہ کے دور دراز علاقوں میں جا کر اپنی ڈیوٹی انجام دی لیکن بدلے میں ہمارے ساتھ کافی ناانصافی ہو رہی ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہم ہم احتجاج نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے احتجاج اور ہڑتال سے سے اسپتال میں مریضوں کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہم مرکزی حکومت اور وزیر صحت سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔
مزید پڑھیں: قومی صحت مشن ملازمین کی 48 گھنٹے کی ہڑتال، مطالبات کے حق میں شدید احتجاج