لداخ اور جموں و کشمیر کو دوبارہ متحد کیا جائے، 5 اگست غیر قانونی ہے: سجاد کچلو
نیشنل کانفرنس کے راجیہ سبھا رکن نے کشمیریوں کو ہراساں کرنے کی کارروائیوں پر تشویش طاہر کی۔
Published : February 3, 2026 at 5:01 PM IST
نئی دہلی: جموں و کشمیر سے نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ سجاد کچلو نے راجیہ سبھا مین تقریر کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ 5 اگست 2019 کے فیصلوں کو واپس لے اور ریاست جموں و کشمیر کو دوبارہ متحد کرے۔ انکے مطابق جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ اور سابق ریاست کو لداخ اور جموں و کشمیر کے دو حصوں میں بانٹنا ایک غلط اور غیر قانونی فیصلہ تھا جسے کالعدم قرار دیا جانا چاہئے۔
وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی بجٹ تجاویز پر مبنی تحریک کے جواب میں بولتے ہوئے کچلو نے لداخ اور جموں و کشمیر میں مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ جب انکی تقریر پر ایوان میں موجود بعض بھاجپا اراکین سیخ پا ہوئے تو انہوں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انکی جموں و کشمیر میں مسلط کی گئی پالیسیاں ناکام ہوگئی ہیں۔ انہون نے سوال کیا کہ کشمیر سے منتقل ہوئے ہندوؤں کو واپس کشمیر لانے کے وعدے کا کیا ہوا۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر یا پی او کے کو ملک کے ساتھ ملانے کے وعدے کا کیا کیا گیا۔
میں بی جے پی حکومت سے پوچھتا ہوں کہ کشمیری پنڈتوں کو واپس لانے اور پی او کے کو اپنے ساتھ ملانے کے آپ کے وعدے کہاں گئے، آپ نے صرف جموں و کشمیر اور لداخ کے لوگوں کی ناراضگی کمائی ہے۔ ریاست کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے بعد آپ کی کامیابی کیا ہے؟
ماضی میں عمر عبداللہ کی حکومت میں وزیر کے طور پر خدمات انجام دینے والے کچلو نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب حکومت ہند 5 اگست 2019 کو لیے گئے فیصلوں پر پچھتائے گی۔ "کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ 5 اگست کا فیصلہ غلط اور غیر قانونی تھا۔ اسے واپس لیا جانا چاہیے،" انہوں نے کہا۔
انہوں نے کہا کہ پولیس اور سیکیورٹی ادارے اخبارات میں حقائق کی رپورٹنگ کے لیے صحافیوں کو طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "انہوں نے (سیکیورٹی ایجنسیوں) نے ایک نئی دکان کھولی ہے۔ وہ صحافیوں اور سول سوسائٹی کے اراکین کو طلب کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص چندہ دیتا ہے، تو اسے اس کے عطیات کے ارادے کی وضاحت کے لیے پولیس اسٹیشن میں بلایا جاتا ہے،"
کچلو نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیر کے لوگوں بشمول طلباء اور تاجروں کو ان کی شناخت اور مذہبی وابستگی کی وجہ سے کشمیر سے باہر ہراساں کیا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت ملنی چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ملک کا ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ مار کھائیں اور بے عزت ہوجائیں۔
انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اور ایک دن مرکزی حکومت کو اس بات پر پچھتاوا ہوگا کہ انہوں نے جموں و کشمیر اور لداخ کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے تقریر کا اختتام ایک شعر سے کیا۔
یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے
لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی
سجاد کچلو گزشتہ برس کے اواخر میں راجیہ سبھا کیلئے منتخب ہوئے۔ انہون نے مقامی اسمبلی کیلئے الیکشن بھارتیہ جنتا پارٹی کی امیدوار سے ایک قلیل فرق سے ہارا۔ وہ نیشنل کانفرنس کے سینئر ترین لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں اور پارٹی کے جموں کے صوبائی صدر بھی ہیں۔
