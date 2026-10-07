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جموں و کشمیر: محمد زید ملک یوٹی میں این آئی اے برانچ آفس کی سربراہی کرنے والے پہلے جے کے پی ایس افسر بن گئے
2001 میں جموں و کشمیر پولیس سروس میں شامل ہونے والے زید ملک چار سالہ ڈیپوٹیشن کی مدت پوری کریں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 7, 2026 at 8:44 PM IST
سرینگر: محمد زید ملک مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے ) کے برانچ آفس کی سربراہی کرنے والے جموں و کشمیر پولیس سروس (جے کے پی ایس ) کے پہلے افسر بن گئے ہیں۔
زید ملک نے 29 ستمبر کو ڈیپوٹیشن (تعیناتی) پر اس اہم قومی ایجنسی میں شمولیت اختیار کی۔
سن 2001 میں جموں و کشمیر پولیس سروس میں شامل ہونے والے افسر زید ملک چار سالہ ڈیپوٹیشن کی مدت پوری کریں گے، جسے سات سال تک بڑھایا جا سکتا ہے۔
منگل کو قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) ہیڈکوارٹر کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق، ملک کو جموں میں واقع ایجنسی کے برانچ آفس میں سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (این آئی اے ) کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔
زید ملک پولیسنگ اور انسدادِ دہشت گردی کی کارروائیوں میں دو دہائیوں سے زائد کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران، وہ کم از کم تین پولیس اضلاع کی سربراہی کر چکے ہیں۔
نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) بھارت کی انسدادِ دہشت گردی کی بنیادی قانون نافذ کرنے والی اور تفتیشی ایجنسی ہے۔ یہ وزارتِ داخلہ کے ماتحت کام کرتی ہے۔ یہ ان جرائم کی تفتیش اور قانونی کارروائی کی ذمہ دار ہے جو ملک کی خودمختاری، سلامتی اور سالمیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
ایجنسی کا قیام 'نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی ایکٹ، 2008' کے تحت عمل میں آیا تھا، جسے 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے بعد نافذ کیا گیا تھا۔ این آئی اے کو ایکٹ کی فہرست (شیڈول) میں شامل جرائم کی تفتیش کا ملک گیر اختیار حاصل ہے، جن میں دہشت گردی، دہشت گردی کی مالی معاونت، ملک کی سلامتی پر حملے اور دیگر مخصوص جرائم شامل ہیں۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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