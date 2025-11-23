ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن: پوگل پرستان میں سینا بھٹی سے ڈل پراکر تک پی ایم جی ایس وائی روڈ کا افتتاح
رکن اسمبلی ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو نے سڑک کا افتتاح کرنے کے ساتھ مقامی لوگوں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل بھی سنے۔
Published : November 23, 2025 at 11:40 AM IST|
Updated : November 23, 2025 at 12:32 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے رامبن سے رکن اسمبلی ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو نے تحصیل پوگل-پرستان کا ایک اہم دورہ کیا جہاں انہوں نے سینہ بھٹی سے ڈل پراکر تک پی ایم جی ایس وائی سڑک کا افتتاح کیا۔ اس موقعے پر انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رابطہ سڑک کا یہ اہم منصوبہ خطے کے لیے ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے مقامی باشندوں کے دیرینہ مطالبے کو پورا کیا جا رہا ہے جنہیں ہر موسم میں سڑک تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا۔ توقع ہے کہ نئی سڑک سے سفر میں کافی آسانی ہوگی، نقل و حرکت میں بہتری آئے گی اور حلقے کے دور دراز علاقوں میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔
اپنے دورے کے دوران، ایم ایل اے نے مقامی لوگوں سے بات چیت کی، ان کے مسائل سنے اور انہیں اپنی قیادت میں مسلسل ترقی کا یقین دلایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دیہی رابطوں کو بہتر بنانا ان کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے، کیونکہ بہتر سڑکیں تعلیم، صحت کی خدمات اور معاش کے مواقع تک رسائی کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ اس پی ایم جی ایس وائی سڑک کا افتتاح بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور رامبن کے دور دراز علاقوں کی ترقی کے ہمارے عزم کی ایک اور عکاسی ہے۔
مقامی لوگوں نے ایم ایل اے ارجن سنگھ راجو کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی مسلسل کوششوں اور حلقے میں ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ستائش کی۔ انہوں نے اس منصوبے کو ایک تبدیلی کے قدم کے طور پر سراہا جو نہ صرف روزمرہ کی سہولت کو فروغ دے گا بلکہ پوگل-پرستان کی سماجی و اقتصادی ترقی میں بھی حصہ ڈالے گا۔ اس دورے نے رامبن کے ہر کونے میں بامعنی اور اثر انگیز پیش رفت لانے کے لیے ایم ایل اے کی لگن کی تصدیق کی۔
